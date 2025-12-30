AKTUELNO

Politika

ZUKAN HELEZ JE OSTAO ZAROBLjEN U 90-IM GODINAMA, POSLEDNJI JE KOJI TREBA DA DRŽI MORALNE LEKCIJE Lider SNS Vučević pružio podršku Vučiću: Svi koji šire laži moraju da odgovaraju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Miloš Milivojević ||

Lider SNS i savetnik predsednika za regionalna pitanja Miloš Vučević reagovao je na izjavu ministra odbrane BiH Zukana Heleza, koji je istakao da "Srbija klizi ka autoritarizmu", kao i nove optužbe i napada na račun predsednika Aleksandra Vučića.

- Zukan Helez je poslednja osoba koja nekome u regionu može da drži moralne lekcije. Sve te laži, zlonamerne i glupe optužbe kojima napada predsednika Vučića da je, navodno, pucao po građanima Sarajeva tokom agresije na BiH, posledica su njegove patološke mržnje prema predsedniku Srbije. Čovek je ostao zarobljen u 90-tim godinama i glumeći neku žrtvu pokušava da dobije medijski prostor jer nije sposoban ništa drugo da radi i uradi za narod BiH. Svo njegovo ministrovanje staje u reči - mrzim Vučića i Srbiju. Smeta mu Vučić zato što se bori za mir, međusobno uvažavanje i suživot, zato što radi na razvoju celog regiona, za razliku od njega koji osim širenja netrpeljivosti, mržnje i pokušaja destabilizacije regiona ništa drugo nije u stanju. Podržavao je i pokušaje izazivanja obojene revolucije u Srbiji, pa kad su propali traži nove teme za napade na Vučića. Tačno je da nema istinskog pomirenja bez istine i da nema poverenja bez odgovornosti. Istina je da Aleksandar Vučić nema nikakve veze sa “Sarajevo safarijem”, a svi koji namerno šire takve laži moraju da odgovaraju za to. I da odgovaraju oni koji ćute na gluposti koje izgovara ovaj monstrum Zukan Herez i njemu slični- stoji na Iksu Miloša Vučevića.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

#Miloš Vučević

#Zukan Helez

POVEZANE VESTI

Politika

OPASNE POLITIČKE AVANTURE ZASNOVANE NA IDEOLOGIJAMA IZ PROŠLOSTI! Ministar Đurić pozvao institucije BiH da se ograde od opasnih izjava Heleza

Politika

'PO KO ZNA KOJI PUT PRELETAČICA IZGOVARA TEŠKE NEBULOZE I KLEVEĆE PREDSEDNIKA VUČIĆA' Lider SNS Vučević reagovao na skandaloznu izjavu Tepić: Lakše će

Politika

PATOLOŠKI MRZE SRBIJU I PREDSEDNIKA VUČIĆA Lider SNS Vučević oštro reagovao na gnusne laži: Marinika i njen Dragan najagresivniji, opet bi da se domog

Politika

DA MI JE NEKO REKAO DA ĆU OVO DA IZGOVORIM... Lider SNS Miloš Vučević razočaran, evo šta misli o državnim i privatnim fakultetima

Politika

Lider SNS Vučević oštro reagovao na pretnje upućene srpskom predsedniku: Povampirene ustaše, uz mrežu svojih islamističkih medija, nastavljaju sa laži

Politika

'NIŠTA IM NIJE SVETO!' LIDER SNS VUČEVIĆ O PODLOM PLANU BLOKADERA: Cilj im je da na Vidovdan udari Srbin na Srbina! Spremni su da na jedan od najvažni