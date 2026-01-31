Simić: CIK izgubila epitet nezavisne institucije, podnećemo žalbu na nezakonitu odluku

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je, nakon što Centralna izborna komisija nije odobrila objavljivanje rezultata izbora za ovu političku partiju, da je u pitanju sramna odluka koja pokazuje da je CIK izgubila epitet nezavisne institucije. Simić je takođe istakao da će Srpska lista podneti žalbu na ovu odluku.

Kako je istakao, režim kosovskog premijera u tehničkom mandatu Aljbina Kurtija pokušava da onemogući da Srbi biraju svoje političke predstavnike.

„Upravo smo obavešteni od strane CIK-a u Prištini da su članovi CIK-a protivzakonito odbili da objave konačne rezultate kada su u pitanju glasovi koje je osvojila Srpska lista na ovim vanrednim parlamentarnim izborima koji su održai 28. decembra prošle godine. Ovim, kako je i započet taj izborni proces, ali i prethodni, režim Aljbina Kurtija pokušava da onemogući da Srbi sebi biraju prave političke predstavnike koji će se boriti za interese srpskog naroda“, rekao je Simić.

On je istakao da ovom odlukom Kurti želi da negira 42.759 glasova punoletnih Srba koji su, kako ističe, želeli da jasno pokažu koga žele u institiucijama i koga smatraju dostojnim da se bori za njihova prava i da ih prezentuje unutar institucija.

„Ovo je sramna odluka koja pokazuje da je CIK izgubila epitet nezavisne institucije, da sve ono što je radila u prethodnom periodu, a i sada, pod pritiskom režima u Prištini dovodi u pitanje celokupan ovaj izborni proces. Mi u Srpskoj listi očekujemo da će svi posmatrači izbornog procesa obevezno i oštro reagovati na kršenje prava srpskog naroda, a istovremeno i ugrožavanje jednog procesa koji bi trebalo da bude demokratski, ali kako vidimo, na prostoru KiM on je krajnje politizovan“, rekao je Simić.

Simić je naglasio da će Srpska lista podneti žalbu na ovu, kako je rekao, nezakonitu i antisrpsku odluku.

„Ali ostaje činjenica da i u prethodnim slučajevima, kada smo dobili pozitivne odluke Izbornog panela za žalbe i predstavke, kontinuitet pritiska na srpski narod i Srpsku listu, čak i kršenjem zakona, ne prestaje. To je ono sa čime moraju da se pozabave i međunarodni predstavnici koji često u svojim izveštajima o KiM govore kao o jednom naprednom i demokratskom društvu, a činjenice govore sasvim suprotno“, poručio je Simić.

Centralna izborna komisija (CIK) na današnjem sastanku nije odobrila objavljivanje rezultata izbora za Srpsku listu.

Odluka je doneta nakon što su dva člana Pokreta Samoopredeljenje, Sami Kurteši i Aljban Krasnići, glasali protiv.

Autor: Jovana Nerić