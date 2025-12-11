Simić: Odluka CIK-a pokušaj da se Srbima nametnu predstavnici u parlamentu, podneli smo žalbu

Član Predsedništva Srpske liste Igor Simić izjavio je da se stranka žalila na odluku Centralne izborne komisije (CIK) da ne sertifikuje njihove kandidate za učešće na izborima 28. decembra, ističući da takva odluka predstavlja pokušaj Kurtijevog režima da Srbima nametne ko će ih predstavljati u parlamentu.

Simić je za Kosovo onlajn rekao da CIK tradicionalno donosi protivzakonite odluke kako bi onemogućio učešće Srpske liste na vanrednim parlamentarnim izborima, te sada pokušava da ne sertifikuje njihove kandidate za poslanike.

„Kasno sinoć poslali su nam odluku u kojoj, citiram, kaže ‘provere liste kandidata nisu rezultirale nikakvim nalazima koji bi sprečili potvrđivanje bilo koga od kandidata Srpske liste predstavljenih od strane ove partije za ove izbore’. Dakle, oni napišu to, a onda imate odluku koja kaže ‘odbija se preporuka koja je data’“, objasnio je Simić.

Dodaje da su sve kosovske institucije proverile kandidate Srpske liste i utvrdile da oni ispunjavaju sve zakonske uslove u skladu sa Zakonom o opštim izborima.

„Međutim, doneta je politička odluka. Članovi političkih partija u CIK-u nisu želeli da sertifikuju naše kandidate. To još jednom govori koliko se Kurti i njegov režim plaše srpskog jedinstva i pobede Srpske liste na izborima“, kazao je Simić.

Zbog svega toga Srpska lista je rano jutros podnela žalbu na odluku CIK-a.

„Očekujemo da će Izborni panel za žalbe i predstavke poništiti odluku. Ali, ovo potvrđuje stav da Kurtijev režim čini sve da Srbi ne mogu da imaju pravo da biraju svoje političke predstavnike, već on želi da im nameće ko će to da predstavlja Srbe unutar tog parlamenta“, zaključio je Simić.

Centralna izborna komisija nije na jučerašnjoj sednici sertifikovala kandidate Srpske liste, s obzirom da su za tu odluku glasala samo tri člana CIK, dok su dvojica predstavnika Samoopredeljenja u Komisiji bili protiv, uz šestoro udržanih.

Povodom te odluke, Ambasada Nemačke u Prištini u odgovoru za Kosovo onlajn, ukazala je da opstruktivno ponašanje pojedinih članova CIK-a koji odbijaju da verifikuju Srpsku listu i njene kandidate nepovoljno utiče na međunarodni ugled Kosova i njegov put ka evropskim integracijama.

Autor: Jovana Nerić