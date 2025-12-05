USVOJENA ŽALBA SRPSKE LISTE! Stvoreni uslovi da učestvuju na izborima: Mala, ali značajna pobeda srpskog naroda

Izborni panel za žalbe i predstavke u Prištini usvojio je žalbu Srpske liste (SL) na odluku Centralne izborne komisije (CIK) da ne sertifikuje SL i potvrdio sertifikaciju te stranke za učešće na izborima za skupštinu u Prištini 28. decembra.

"Panel je doneo odluku kojom je izmenjena ranija odluka CIK-a, prihvaćena preporuka Kancelarije za verifikaciju pri Centralnoj izbornoj komisiji, te je potvrđena sertifikacija našeg političkog subjekta za učešće na vanrednim parlamentarnim izborima, koji će biti održani 28. decembra 2025. godine", navedeno je u saopštenju Srpske liste.

Ističe se da su tom odlukom stvoreni svi neophodni uslovi za učešće Srpske liste u izbornom procesu, u skladu sa važećim zakonskim propisima i demokratskim principima.

Srpska lista dodaje da je poništavanje odluke kojom je režim u Prištini pokušao da zabrani učešće SL na izborima i pravo srpskog naroda da sebi bira predstavnike još jedna mala, ali značajna pobeda srpskog naroda.

CIK u Prištini na sednici u utorak nije verifikovala SL za učešće na izborima za skupštinu u Prištini 28. decembra.

CIK je i za prethodne izbore za skupštinu održane 9. februara, kao i za lokalne izbore 12. oktobra odbila da verifikuje Srpsku listu, a potvrdila je prijavu te stranke za izbore tek nakon što se SL žalila izbornom panelu za žalbe i predstavke i vrhovnom sudu u Prištini, koji su usvojili tu žalbu i naložili CIK-u da potvrdi prijavu SL.

Srpska lista danas je preuzela vlast u četiri opštine na severu - Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku, ali i u ostalim opštinama sa srpskom većinom - Gračanici, Štrpcu, Novom Brdu, Partešu i Ranilugu.

