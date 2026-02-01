BRNABIĆ ODGOVORILA OPOZICIJI: Pridike nam drže oni koji su preko noći otpustili hiljadu sudija i tužilaca!

Predsednica Narodne skupštine Srbije, Ana Brnabić, oštro je reagovala na kritike opozicije povodom seta pravosudnih zakona, podsećajući na sporne reforme iz vremena bivše vlasti.

Brnabićeva je istakla da su "blokaderi" ti koji nemaju moralno pravo da drže lekcije o demokratiji i pravosuđu.

"Ustav su menjali bez dana javne rasprave"

Reagujući na navode Konstantina Samofalova iz Stranke slobode i pravde, koji je tvrdio da su zakoni ušli u proceduru bez javne rasprave i konsultacija sa Evropskom komisijom, Brnabićeva je podsetila na to kako se radilo u prošlosti:

Bez konsultacija: Ustav se menjao bez ijednog dana javne rasprave i bez mišljenja Venecijanske komisije.

Politička čistka: Preko noći je otpušteno oko hiljadu tužilaca i sudija jer su bili "politički nepodobni".

Partijsko sudstvo: Sudije i tužioci birani su u opštinskim odborima tada vladajućih stranaka.

Ceh reformi od 44 miliona evra

Predsednica parlamenta je naglasila da su tadašnje "reforme" pravosuđa direktno oštetile budžet Srbije. "Pričaju nešto blokaderi čije su reforme pravosuđa bile toliko dobre, da su naknadno koštale građane Srbije 44 miliona evra", navela je Brnabićeva na društvenoj mreži X.

Ona je dodala da se u Evropsku uniju i Venecijansku komisiju sada kunu oni koji su pozivali građane da glasaju protiv ustavnih amandmana, iako su ti amandmani dobili pohvale upravo od tih institucija jer donose nezavisnost sudstvu.

"Protiv ste svega po pravilu"

Brnabićeva je zaključila da je politika opozicije zapravo samo negacija bilo kakvog napretka koji je rezultat rada Aleksandra Vučića. "Ili ste samo, po pravilu, protiv svega? Biće da je to. Vizionarska politika, nema šta", poručila je predsednica Skupštine.

Autor: Dalibor Stankov