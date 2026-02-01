Gruhonjić preti preko islamističkih medija: U Novom Sadu ćete slomiti zube (FOTO)

Predvodnik novosadskih blokadera Dinko Gruhonjić uputio je otvorene pretnje našoj državi, gostujući u islamističkom glasilu "Slobodna Bosna", gde je izneo zapaljive poruke na račun vlasti u Srbiji.

Naime, vojvođanski separatista Dinko Gruhonjić, u intervjuu za islamističku "Slobodnu Bosnu", koji je dao omiljenoj novinarki Mila Đukanovića, poručuje:

- Znači da se zlo koje je devedesetih godina prošloga vijeka režim Slobodana Miloševića izvozio u susedne države sada vratilo kući. Aleksandar Vučić više nema takozvanu JNA, nema moć i silu da ratove i nasilje eksportuje u komšiluk, i jedino što mu preostaje je da pokuša da izazove rat u Srbiji - kazao je on.

Kako navodi bedni blokader Gruhonjić, "Vučić će na Novom Sadu slomiti zube".

- Nisam religiozan, ali mislim da bi to bila nekakva višnja pravda, tim pre što znamo da je velikosrpski kleronacionalizam, pored Beograda, svoj krvavi pohod suštinski započeo upravo u Vojvodini, u Novom Sadu, tzv. jogurt revolucijom, leta i rane jeseni 1988. U tom smislu, krug se zaista zatvara - naveo je vođa blokadera.

Autor: A.A.