SKANDAL U ZAGREBU: Plenković aminovao ustaško divljanje! Rukometaši ucenili državu, Tompson večeras peva u srcu Hrvatske! (VIDEO)

U srcu Zagreba večeras će se, po svemu sudeći, oriti ustaške pesme. Vlada Hrvatske, na čelu sa Andrejem Plenkovićem, direktno je intervenisala i preuzela organizaciju dočeka rukometaša koji su osvojili bronzu na Evropskom prvenstvu, nakon što je grad Zagreb prvobitno odbio da ispuni sramne ultimatume reprezentativaca.

Naime, hrvatski rukometaši i stručni štab ucenili su vlasti porukom da se uopšte neće pojaviti na Trgu bana Jelačića ukoliko im se ne ispuni jedna želja – da na bini nastupa osvedočeni ustaša Marko Perković Tompson. Iako je gradska vlast isprva rekla „ne“ ovakvom zahtevu i otkazala skup, Plenkovićeva vlada je na hitnoj telefonskoj sednici jutros odlučila da "spasi obraz" igračima i preuzme organizaciju na sebe.

Ministar sporta Tonči Glavina nije krio oduševljenje ovakvim ishodom, sramno poručivši da Vlada kaže "da" hrvatskim patriotskim pesmama, čime je praktično dao zeleno svetlo za ikonografiju i repertoar koji veličaju NDH. "Organizujemo veličanstven doček danas u 18 časova. Biće poštovane sve želje rukometaša", potvrdio je Glavina, kritikujući gradske vlasti što su ranije pokušale da spreče ovakav scenario.

Koliko je situacija otišla daleko, pokazuje i snimak iz svlačionice nakon osvajanja bronze, gde su reprezentativci pobedu slavili uz video-poziv sa Tompsonom i Antom Gotovinom. Večerašnji skup na glavnom zagrebačkom trgu tako se, umesto sportske proslave, pretvara u politički miting desničara pod patronatom države, koja je zvanično pozvala građane da dođu u što većem broju i podrže ovakav "standard" proslave.

Autor: Dalibor Stankov