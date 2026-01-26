AKTUELNO

Politika

Macut: Vlada će sutra isplatiti novčane nagrade vaterpolistima Srbije

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug/SRNA/ BORISLAV ZDRINJ ||

Premijer Srbije Đuro Macut najavio je danas da će vlada Srbije sutra isplatiti novčane nagrade vaterpolo reprezentativcima Srbije, nakon što su večeras osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

''Vlada Srbije će odmah sutra isplatiti zaslužene nagrade vaterpolistima i njihovom treneru za osvojeno zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Živela Srbija'', napisao je Macut na svom nalogu na mreži Instagram.

pročitajte još

PREDSEDNIK VUČIĆ ORGANIZUJE PRIJEM ZA VATERPOLISTE: Dočekaće ih sutra u 10 i 30 sati u zgradi Generalnog sekretarijata

Macut je u istoj objavi postavio video-snimak intoniranja himne Srbije u Beogradskoj areni, gde je odigrana utakmica finala između reprezentacija Srbije i Mađarske.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

pročitajte još

Ranđelović: Neverovatan uspeh, najslađe je osvojiti trofej kod kuće

Autor: Marija Radić

#Medalja

#Nagrada

#Uspeh

#novčane nagrade

#vaterpolo

POVEZANE VESTI

Politika

'Hvala vam što ste nas učinili ponosnim' Macut čestitao vaterpolistima Srbije na osvajanju ZLATA na EP

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ ORGANIZUJE PRIJEM ZA VATERPOLISTE: Dočekaće ih sutra u 10 i 30 sati u zgradi Generalnog sekretarijata

Ostali sportovi

Vlada Srbije donela odluku o nagradama za osvojene medalje na OI: Vaterpolistima po 200.000 evra

Politika

ODRŽANA PRVA SEDNICA VLADE REPUBLIKE SRBIJE: Macut čestitao ministrima

Politika

'BRAVO' Dačić čestitao vaterpolistima Srbije na osvajanju zlatne medalje na EP

Ostali sportovi

Država donela odluku i BOGATO nagradila ZLATNE medalje na Olimpijadi: Po 200.000 evra za Damira Mikeca, Zoranu Arunović i Jelenu Arunović!