Macut: Vlada će sutra isplatiti novčane nagrade vaterpolistima Srbije

Premijer Srbije Đuro Macut najavio je danas da će vlada Srbije sutra isplatiti novčane nagrade vaterpolo reprezentativcima Srbije, nakon što su večeras osvojili zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

''Vlada Srbije će odmah sutra isplatiti zaslužene nagrade vaterpolistima i njihovom treneru za osvojeno zlato na Evropskom prvenstvu u Beogradu. Živela Srbija'', napisao je Macut na svom nalogu na mreži Instagram.

Macut je u istoj objavi postavio video-snimak intoniranja himne Srbije u Beogradskoj areni, gde je odigrana utakmica finala između reprezentacija Srbije i Mađarske.

Vaterpolisti Srbije osvojili su titulu prvaka Evrope, pošto su večeras u Beogradskoj areni u finalu kontinentalnog šampionata pobedili selekciju Mađarske rezultatom 10:7.

Autor: Marija Radić