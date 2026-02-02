Ministar pravde ponovo pozvao predsednika VST da naloži sprovođenje odluke Ustavnog suda u vezi sa tužilačkim izborima

Povodom poziva da prisustvuje sednici Visokog saveta tužilaštva (VST) 6. februara 2026. godine, ministar pravde Nenad Vujić uputio je dopis predsedniku i članovima Saveta u kojem ih je obavestio da neće biti u mogućnosti da prisusvuje sednici zbog već zakazanog službenog puta u inostrastvo.

U istom dopisu se ministar pravde se osvrnuo na tačku dnevnog reda sednice u vezi sa ostavkom dela članova Izborne komisije VST i upućivanja poziva za imenovanje novih, napominjući da to predstavlja kršenje zakona i izigravanje odluke Ustavnog suda Republike Srbije koja je konačna, obavezujuća i izvršna.

- Kao član VST po položaju, smatram svojom obavezom da još jednom skrenem pažnju na nepostupanja po odluci Ustavnog suda Republike Srbije, kojom je naloženo ponavljanje izbora za članove VST iz reda javnih tužilaca na određenim biračkim mestima. Svako izigravanje odluke Ustavnog suda predstavlja direktno kršenje Ustava i zakona - naglasio je ministar pravde.

Takođe, istakao je da podnošenjem ostavki članovi Izborne komisije ne mogu narušiti načelo kontinuiteta vršenja te funkcije, bez obzira na razloge za podnošenje ostavke.

Ovo je, kako je napomenuo, naročito važno imajući u vidu hitnost sprovođenja izbornog procesa za izbor članova VST iz reda javnih tužilaca, kao i obavezu izvršenja odluka Ustavnog suda.

- Kao član VST po položaju, pozivam predsednika Savet da, bez daljeg odlaganja preduzme sve neophodne mere radi hitnog sprovođenja odluke Ustavnog suda, uključujući hitan nalog Izbornoj komisiji za preduzimanje radnji radi zakonitog okončanja izbornog postupka. Napominjem da odgovornost za dalje nepostupanje članova Izborne komisije koji su podneli ostvke ne može biti izbegnuta niti preneta na druge institucije. Očekujem da predsednik Saveta bez odlaganja naloži Izbornoj komisiji sprovođenje odluke Ustavnog suda Republike Srbije, u skladu sa Ustavom i zakonom - naveo je ministar pravde.

Autor: S.M.