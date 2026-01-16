Vujić: Saopštenje VST nije usvojio Savet, već je ono lično istupanje predsednika VST

Ministar pravde Nenad Vujić najoštrije je osudio javno istupanje predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića povodom odluke Ustavnog suda kojom su usvojene žalbe na regularnost izbora za članove VST, navodeći da ono izaziva osnovanu sumnju da je došlo do teške povrede službene dužnosti, zloupotrebe funkcije i prekoračenja ovlašćenja.

Vujić je, kao član VST, povodom saopštenja VST u kojem se tvrdi da se Ustavni sud u svojoj odluci nije upustio u razmatranje dokaza o tome da li je došlo do povrede izbornog prava ili ne, istakao da navedeno saopštenje nije doneto niti usvojeno od strane Saveta kao kolektivnog ustavnog organa, već da predstavlja lično istupanje predsednika Saveta, koje je, kako je ministar istakao, suprotno Zakonu i Poslovniku o radu VST, neosnovano predstavljeno kao institucionalni stav.

"Takvo postupanje ukazuje da je predsednik Saveta protivpravno i grubo prekršio načela kolektivnog odlučivanja", naveo je Vujić, a saopšteno iz Ministarstva pravde.

Ministar je ukazao da javno osporavanje odluka Ustavnog suda od strane nosioca jedne od najviših pravosudnih funkcija predstavlja radnju koja po svojoj prirodi može da se kvalifikuje kao teška povreda službene dužnosti i ozbiljno narušavanje ustavnog poretka.

Dodaje se da predsedniku VST ovo nije prvi put da samostalno donosi odluke koje predstavlja kao odluke Saveta i da je on to već učinio prilikom donošenja rešenja o odbijanju prigovora u vezi sa tužilačkim izborima, a koje je Ustavni sud oglasio ništavnim odlučujući po žalbama podnosilaca prigovora, upravo zbog činjenice da su rešenja doneta bez potrebnog kvoruma za odlučivanje.

"Ustavni sud je jasno konstatovao da je osporena rešenja doneo sam predsednik Saveta i zato su ništavne. Posebno je nedopustivo što se u navedenom saopštenju, putem pravno neutemeljenih kvalifikacija i vrednosnih sudova, direktno dovodi u pitanje zakonitost, stručnost i legitimitet odluke Ustavnog suda Republike Srbije", naglasio je Vujić.

Ministar pravde je takođe naveo da nezavisnost i samostalnost pravosuđa ne podrazumeva samovolju, niti pravo na institucionalno neodgovorno postupanje.

Naprotiv, kako je istakao, od nosilaca pravosudnih funkcija očekuje se najviši stepen pravne discipline, uzdržanosti i poštovanja Ustava, zakona i odluka nadležnih organa, posebno odluka Ustavnog suda koje su konačne, obavezujuće i izvršne.

"Posebno ističem da Evropski sud za ljudska prava zahteva da se građani Srbije prethodno obrate Ustavnom sudu Srbije, što govori o kvalitetu odluka Ustavnog suda, a koje javni tužilac Branko Stamenković u svom saopštenju dovodi u pitanje", napomenuo je Vujić.

U saopštenju se dodaje da je ministar pravde, imajući u vidu posledice ovakvog postupanja po ugled pravosudnih institucija, pravnu sigurnost i poverenje javnosti u ustavnopravni poredak, konstatovao da postoje elementi koji opravdavaju razmatranje pokretanja odgovarajućih postupaka radi utvrđivanja odgovornosti predsednika Saveta Branka Stamenkovića, u skladu sa Ustavom i zakonom.

"Ministar pravde će, u okviru svojih nadležnosti i kao član Saveta, preduzeti sve neophodne radnje radi zaštite ustavnog poretka Republike Srbije, o čemu će javnost biti blagovremeno obaveštena", navedeno je u saopštenju.

U saopštenju koje je VST objavio u petak, a koje je potpisao Stamenković, ocenjuje se da Ustavni sud pri donošenju odluke nije primenio odredbe Zakona o Ustavnom sudu nije, kako je navedeno, sa potrebnom i dužnom pažnjom analizirao sve navode prigovora, žalbi na regularnost tužilaščkih izbora, a posebno rešenja i odgovora na žalbe, kao i da se u svojoj odluci nije upustio u razmatranje suštinski bitnih činjenica i dokaza o tome da li je došlo do povrede izbornog prava ili ne.

Autor: Pink.rs