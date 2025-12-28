AKTUELNO

SAZNAJEMO: Podnete žalbe Ustavnom sudu zbog nezakonitih odluka Branka Stamenkovića

Ustavnom sudu danas su, kako saznajemo, podnete žalbe na nezakonita rešenja predsednika Visokog saveta tužilaštva (VST) Branka Stamenkovića kojima je sam, bez odlučivanja Saveta kao kolegijalnog organa, u petak odbio prigovore izjavljene povodom tužilačkih izbora na kojima se biralo pet članova Saveta iz reda javnih tužilaca.

Kako saznajemo, podneto je šest žalbi u zakonskom roku od 48 sati, a Ustavni sud sada ima rok od 72 sata da o tim žalbama odluči.

Žalbama se osporavaju Stamenkovićeva nezakonita rešenja jer su doneta mimo propisanih procedura, suprotno Zakonu o VST i Poslovniku o radu VST, zbog čega je u petak oštro reagovao i ministar pravde Nenad Vujić koji je po funkciji član VST, zatraživši da se Stamenkovićeva nezakonita rešenja hitno stave van snage, kao i da nadležni organi protiv njega pokrenu odgovarajuće postupke.

Takođe se, kako saznajemo, žalbama traži od Ustavnog suda da poništi izbore na određenim biračkim mestima u Kragujevcu, Novom Sadu, Nišu i Kraljevu jer nisu ispoštovane procedure za zaštitu tajnosti glasanja, zbog korišćenja mobilnih telefona, glasanja na nepropisnim mestima itd.

U visokim pravosudnim krugovima, rečeno nam je da Ustavni sud žalbe može da usvoji i poništi izbornu radnju, odnosno izbore u celini.

Takođe može da odbije žalbe kao neosnovane i da potvrdi Stamenkovićeva rešenja, a može i da ih odbaci iz nekog od razloga koji su propisani članom 36. Zakona o Ustavnom sudu.
Ukoliko bi došlo do usvajnja žalbi i poništavanja izbora na određenim biračkim mestima, oni bi morali da se održe u roku od 8 dana od dana donošenja odluke Ustavnog suda.

Izbori za nove članove VST održani su u utorak 23. decembra, a dan kasnije podneto je šest prigovora na njihovu regularnost.
Prema rečima ministra pravde, dve trećine javnih tužilaca izrazilo je svoj stav protiv dosadašnje politike Vrhovne javne tužiteljke Zagorke Dolovac u vođenju javnotužilačke organizacije, glasanjem za kandidate koji se zalažu za korenite promene i traže novu politiku i novi pristup javnotužilačkoj organizaciji.

"Njihov glas mora da se čuje i da se ispoštuje", naglasio je Vujić u petak.

