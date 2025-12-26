Stamenković preuzeo ulogu diktatora u VST, sam nezakonito odbio prigovore, slede žalbe Ustavnom sudu

Predsednik Visokog saveta tužilaštva (VST) Branko Stamenković ponovo je danas prekršio zakon o VST tako što je bez održavanja sednice Saveta na kojoj bi članovi imali mogućnost diskusije i rasprave, odlučio da sam odbije prigovore izjavljene povodom tužilačkih izbora i sam donese odbijajuća rešenja, saznaje ...

U skladu sa članom 41. zakona o VST podnosioci prigovora mogu da podnesu žalbu Ustavnom sudu u roku od 48 časova od časa objavljivanja rešenja.

Potom Ustavni sud ima rok od 72 sata da o tim žalbama odluči.

Naš izvor iz pravosuđa ističe da Stamenović, kao predsednik VST ne može sam da donese odluku i potpiše rešenja bez održavanja sednice, usvajanja dnevnog reda i bez glasanja, posebno iz razloga što odbijajuća odluka o prigovorima mora da se izglasa, a to je izostalo.

Ranije danas elektronska sednica Saveta koju je mimo odredbi Poslovnika o radu VST zakazao Stamenković, ostala je bez kvoruma za usvajanje dnevnog reda, pa samim tim i za odlučivanje o podnetim progovorima na tužilačke izbore.

"Ako dnevni red nije usvojen onda sednica nije ni održana", podseća naš izvor.

Ulazao je da kvorum za odlučivanje daje osam od 11 članova VST, ali da su danas tri člana odbila da učestvuju u nezakonito zakazanoj sednici, dok su se dva člana izričito izjasnila protiv predviđenog dnevnog reda, kritikujući, pored ostalog, i zakonitost ove sednice, podsećanjem da se u skladu sa Poslovnikom o radu VST elektronska sednica ne može zakazati niti održati u slučajevima koji iziskuju raspravu članova Saveta, kao što je to ovde slučaj.

U ovom slučaju - kada nema odluke Saveta o prigovorima oni se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima smatraju usvojenim.

Međutim, Stamenković je odlučio da preuzme diktaturu u VST i flangrantno prekrši zakon, zbog čega bi mogao da snosi i krivičnu odgovornost.

Autor: Pink.rs