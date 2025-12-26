Elektronska sednica VST ostala bez kvoruma – prigovori se smatraju usvojenim

Elektronska sednica Visokog saveta tužilaštva koju je nezakonito zakazao predsednik Saveta Branko Stamenković ostala je danas bez kvoruma za usvajanje dnevnog reda, pa samim tim i za odlučivanje o podnetim progovorima na tužilačke izbore, saznaje ...

Kako ukazuju naši sagovornici iz pravosuđa, u ovom slučaju - kada nema odluke Saveta o prigovorima oni se u skladu sa zakonskim i podzakonskim propisima smatraju usvojenim.

To dalje, kako pojašnjavaju, znači da će na određenim biračkim mestima morati da se ponovi glasanje javnih tužilaca u skladu sa izjavljenim prigovorima i to u roku od osam dana.

Prigovorima se, kako saznajemo, osporava nivo glasanja osnovnih javnih tužilaca i to za kragujevačku i nišku apelaciju, dok su na nivou viših javnih tužilaštava prigovorima izbori osporeni za novosadsku i kragujevačku apelaciju.

Inače, naši sagovornici upućeni u ovu materiju ukazuju da kvorum za odlučivanje daje osam od 11 članova VST, ali da su danas tri člana odbila da učestvuju u nezakonito zakazanoj sednici, dok su se dva člana izričito izjasnila protiv predviđenog dnevnog reda, kritikujući, pored ostalog, i zakonitost ove sednice, podsećanjem da se u skladu sa Poslovnikom o radu VST elektronska sednica ne može zakazati niti održati u slučajevima koji iziskuju raspravu članova Saveta, kao što je to ovde slučaj.