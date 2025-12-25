NENAD VUJIĆ: Dalje kršenju propisa moglo da implicira ne samo disciplinsku, već i krivičnu odgovornost predsednika VST Branka Stamenkovića

Ministar pravde naveo je da zakazivanje elektronske sednice od strane Stemenkovića nije u skladu sa Poslovnikom o radu VST.

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da nije u skladu sa Poslovnikom o radu Visokog saveta tužilaštva zakazivanje elektronske sednice od strane predsednika Saveta Branka Stamenkovića, a radi odlučivanja o prigovorima podnetim povodom tužilačkih izbora.

- Sednica se ne može održati elektronskim putem, naročito ne o ovako važnim pitanjima - decidan je ministar.

Vujić je precizirao da Poslovnik o radu VST u članu 29. propisuje da se vanredna sednica VST može održati iz razloga hitnosti elektronskim putem kada odluka koja je na dnevnom redu ne iziskuje raspravu i uvid u materijal.

- Zbog toga je nedopustivo i protivno pozitivnim propisima ovakvo zakazivanje vanredne, elektronske sednice od strane predsednika VST, te slanje mejlova kojima se od članova Saveta traži da se o tačkama dnevnog reda izjasne u roku od 24 sata od trenutka prijema elektronske pošte - naglasio je ministar pravde.

Takođe je upozorio da bi dalje insistiranje na kršenju propisa moglo da implicira ne samo disciplinsku, već i krivičnu odgovornost predsednika Saveta, koji se u više navrata protivno etičkim normama, davanjem pristrasnih izjava, mešao u izborni proces.

- Umesto da kao predsednik VST omogući postupanje po prigovorima, on zloupotrebom funkcije predsednika VST pokušava da unizi 2/3 javnih tužilaca u Srbiji - zaključio je ministar pravde.

Autor: Jovana Nerić