Vujić za Pink: Ustav propisuje da vrhovni javni tužilac podnosi izveštaj o radu Tužilaštva

Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas da član 156. Ustava Srbije propisuje da vrhovni javni tužilac podnosi izveštaj o svom radu i o radu Tužilaštva.

Vujić je, govoreći o sednici skupštinskog Odbora za pravosuđe na kojoj je razmatran izveštaj o radu Vrhovnog javnog tužilaštva, a na koju vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac nije došla, rekao da je Ustav jasan i da vrhovni javni tužilac mora da dođe na takvu sednicu.

''Tužilaštvo je hijerarhijsko i onaj ko je na čelu podnosi izveštaj i za ostale tužioce i tužilaštva, kao i o svom radu. Znači, ne možete da kažete da li hoćete ili nećete", istakao je Vujić za Pink.

Naveo je primer prakse u drugim zemljama gde tužioci, na primer, kada ih Kongres pozove na određena saslušanja, moraju da dođu.

''Ovde mogu da dođu republički vrhovni tužioci, ali izveštaj podnosi vrhovni javni tužilac'', dodao je Vujić.

Na pitanje o posledicama toga što Odbor nije usvojio izveštaje Vrhovnog javnog tužilaštva, Vujić je rekao da to može da ima pravne posledice i naveo da neusvajanje izveštaja o radu Vlade, na primer, otvara pitanje poverenja Vladi.

''Niko iz Odbora, pa i poslanik Uglješa Mrdić, nije ništa lično govorio. On je spomenuo ime onoga koje je trebao da dođe, ali u izveštaju nije imao nikakve lične stavove prema vrhovnom javnom tužiocu i vrhovnom javnom tužilaštvu, nego je rekao da nemamo presek stvarnog stanja i podatke koji se odnose na trendove kriminala, pogotovo organizovanog kriminala, korupcije, nasilja u porodici, nasilja nad decom. To su, između ostalog, stvari koje se nama i traže kao merljivi kriterijumi u poglavlju 23. Mi toga nemamo'', rekao je Vujić.

Objasnio je da izveštaj uvek treba da sadrži i samoprocenu, koji su rezultati, koliko je dobijenih i izgubljenih postupaka i koliko je to koštalo državu.

''Jer po zakonu Srbija odgovara za štetu koju pričini neko tužilaštvo. Znači, ako ste postupak vodili, a na kraju se to završilo oslobađajućom presudom, Srbija plaća troškove postupka, neosnovano lišenje slobode, neko vas tuži i zbog povrede časti, ugleda, zbog gubitka poslova ako je u pitanju privredno preduzeće. Vi u izveštaju morate da kažete koliko ste imali tih predmeta, zašto niste reagovali na vreme, da li postoji neko usko grlo u radu, kako ga rešavate, koji su predlozi rešenja, da li treba da izmenimo nešto u pravnom okviru da bi imali bolje, efikasnije tužilaštvo'', ukazao je Vujić.

Govoreći o nedavnoj poseti Dolovac Hagu, on je rekao da nije poznato šta je vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac potpisala sa Eurodžastom i istakao da država jedina može da potpisuje sporazume.

Vujić je rekao da je Dolovac prekršila zakon ukoliko je potpisala sporazum, jer je za to, kako je istakao, potrebna saglasnost Vlade.

Naglasio je da postoji zakonska procudura i da svako, pa i vrhovni javni tužilac, mora da ima saglasnost Vlade da potpisuje određene sporazume.

''Što se tiče samog sporazuma, moramo da vidimo šta je potpisano. Svako od nas, pa i vrhovni javni tužilac, mora da ima saglasnost Vlade. Zna se procedura, usvoji se platforma, usvoje se sporazumi, a sporazumu prethodi i period pregovaranja oko tog sporazuma. Ako je u pitanju sporazum, ta procedura nije ispoštovana'', ukazao je Vujić za Pink.

Dodao je da treba videti tekst onoga što je Dolovac potpisala i naveo da to može da bude i određeni memorandum o razumevanju, odnosno neformalni akt o unapređenju saradnje u određenim pravcima, ali bez ikakvih obaveza.

''Država je jedina koja može da potpiše određene sporazume i jedan deo sporazuma onda ide na ratifikaciju, jer se preuzimaju određene obaveze. To treba videti. Ukoliko je potpisan sporazum to je kršenje zakona jer se zna ko i kako potpisuje sporazume'', istakao je Vujić.

Podsetio je da je kao ministar u maju potpisao u Hong Kongu dokument kojim je Srbija pristupila platformi za medijaciju koju je pokrenula Kina.

''Ja sam to potpisao sa ovlašenjem Vlade. Nije to tek tako. Ne potpisujem ja kao Nenad Vujić nego potpisujem u ime Vlade i onda se Republika Srbija obavezuje, nije to moja lična obaveza'', rekao je ministar Vujić.

Autor: S.M.