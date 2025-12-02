Forum pravnika Srbije: Vrhovni javni tužilac da podnese ostavku zbog neusvajanja izveštaja o radu javnog tužilaštva

Pozdravljamo odluku Odobra za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije da ne usvoji izveštaj Vrhovnog javnog tužilaštva za protekli period. Ta odluka predstavlja najozbiljniji institucionalni signal u poslednjih šesnaest godina da je neophodno zaustaviti praksu nedostupnosti, nepoštovanja zakona i izmeštanje javnog tužilaštva iz ustavnog poretka.

Nedolazak Vrhovnog javnog tužioca na sednicu Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu je akt bez presedana, ali i poruka nezainteresovanosti za polaganje javnog računa, što je suprotno ustavnoj ulozi javnog tužilaštva i neophodnim standardima transparentnosti u demokratskom društvu. Takvo postupanje podriva poverenje javnosti, umanjuje institucionalni integritet i otvara ozbiljne sumnje u spremnost najvišeg tužilačkog rukovodstva da odgovara na pitanja od javnog interesa.

Poverenje javnosti u javno tužilaštvo još više podriva i zabrinjava saopštenje Vrhovnog javnog tužilaštva kojim se nastoji delegitimisati Narodna skupština kao organ ustavnog ranga koji je nadležan za izbor Vrhovnog javnog tužioca, pa samim tim za praćenja i nadzora njegovog rada. Nedopustiv je pokušaj izvrtanja činjenica, odnosno tvrdnji da Narodna skupština "pet godina nije tražila" izveštaj pa da zato "nema pravo" da ga zatraži u bilo kom roku. To je direktno negiranje ustavne obaveze Vrhovnog javnog tužilaštva da bude nadzirano od strane Parlamenta, a samim tim i polaganje računa za rad, odnosno u ovom slučaju nerad, građanima Republike Srbije.

Neusvajanje izveštaja Vrhovnog javnog tužilaštva samo je poslednja potvrda da je institucija pod sadašnjim rukovodstvom izgubila kapacitet da obavlja ustavnu ulogu i da obezbedi zakonit, profesionalan i odgovoran rad celokupnog tužilačkog sistema. S obzirom na višegodišnje izbegavanje odgovornosti, konstantno uskraćivanje informacija o radu, koja su bitna javnosti, veštačko ulepšavanje statistike, kao i potpuno odsustvo rezultata u predmetima koji suštinski određuju poverenje građana u javno tužilaštvo, Forum pravnika Srbije smatra da je sada već neminovan jedini logičan i institucionalno ispravan korak — ostavka Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac.

Autor: S.M.