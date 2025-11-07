Mario Spasić Uglješi Mrdiću lično predao Izveštaj Saveta za monitoring o ciljanim propustima tužilaštva u istrazi rušenja nadstrešnice u Novom Sadu (VIDEO)

Generalni sekretar Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost Mario Spasić, Uglješi Mrdiću - predsedniku Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije lično je predao Izveštaj o ciljanim propustima tužilaštva u istrazi rušenja nadstrešnice u Novom Sadu.

Ovim povodom generalni sekretar Spasić Uglješu Mrdića upoznao je sa detaljima izveštaja, o tome da je pod komandom Zagroke Dolovac Više javno tužilaštvo u Novom Sadu istragu o rušenju pada nadstrešnice navodno završilo za samo 39 dana, da je stručno veštačenje završeno za samo 15-ak dana, kao i o tome da je samo nekoliko sati od rušenja nadstrešnice ona uklonjena zbog čega je uviđaj morao da bude obavljen na osnovu fotografija i ne na mestu događaja.

Zbog nestručne i nezakonite istrage, ali i ciljanog opstruiranja dokazivanja, podignuta je dirigovana optužnica protiv Gorana Vesića, nekadašnjeg ministra građevine, ali su izopšteni funkcioneri "Infrastrukture železnice" Nebojša Bojović i Milutin Milošević koji su dali saglasnost na bezbednost stanične zgrade.

Iz istrage je izopšten i Veselin Simonović, šef sekcije na železničkoj stanici u Novom Sadu, koji je ignorisao upozorenja policije i građana o tome da padaju delići nadstrešnice i da se čuje krckanje, gde nije zatvorio ovaj ulaz i gde je 16 ljudi poginilo.

Takođe, Više javno tužilaštvo u Novom Sadu, ignorisalo je i ulogu članova stručne komisije koja je odobrila upotrebu stanične zgrade, ali su politički optuženi Goran Vesić i drugi, samo da bi se simulovala pravda i da bi se javnosti poslao netačan signal o političkoj korupciji.

Stručna komisija Saveta identifikovala je ozbiljnu komandnu ulogu Zagorke Dolovac, vrhovnog javnog tužioca, ali i Branislava Lepotića, glavnog javnog tužioca Viseg javnog tužilaštva u Novom Sadu i postupajućeg tužioca Slobodana Josimovića, u ubrzavanju i pogrešnom usmeravanju istrage o rušenju nadstrešnice i očekuje se revizija čitavog postupka.

Izveštaj Stručne komisije Saveta za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnostdostavljen je svim sudijama Vrhovnog suda, Višeg i Apelacionog suda u Novom Sadu, članovima Visokog saveta tužilaštva, članovima skupštinskog Odbora za pravosuđe, kao i ministru pravde gospodinu Nenadu Vujiću.

Autor: D.Bošković