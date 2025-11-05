Savet za monitoring: Stručna komisija Saveta utvrdila niz ciljanih propusta tužilaštva u vezi rušenja nadstrešnice

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost pre nekoliko meseci formirao je Stručnu komisiju sastavljenu od pravnika, ekonomista, građevinskih inženjera i poznavaoca pitanja forenzike, koja je sačinila Izveštaj o propustima u istrazi rušenja nadstrešnice u Novom Sadu i to na osnovu javno dostupnih podataka u vezi sa ovim događajem.

Iz ovog izveštaja, koji je dostavljen svim sudijama Vrhovnog suda, Višeg i Apelacionog suda u Novom Sadu, članovima Visokog saveta tužilaštva, članovima skupštinskog Odbora za pravosuđe, kao i ministru pravde gospodinu Nenadu Vujiću, jasno se identifikuju ogromni, ciljani i namerni propusti koji su načinjeni u vezi sa istragom i na osnovu direktnih naloga Zagorke Dolovac, Vrhovnog javnog tužioca, gde se ističu sledeći:

* Više javno tužilaštvo u Novom Sadu istragu je vodilo 39 dana, dok je veštačenje obavljeno za 15 dana, što predstavlja nonses,

* Više javno tužilaštvo u Novom Sadu pribavilo je samo desetinu minuta snimka sa video kamera, čime je unapred odbačena teza da se radi o diverziji,

* Više javno tužilaštvo u Novom Sadu naložilo je uklanjanje delova nadstrešnice nekoliko sati od njenog rušenja, čime je u pitanje doveden postupak veštačenja i zbog čega je policija uviđaj morala da vrši van mesta događaja i na osnovu fotografija,

* Na dan prijema veštačenja već je bila sačinjena optužnica protiv Gorana Vesića, Tomislava Momirovića i drugih i odmah sutradan su pohapšeni,

* Namerno je vršeno veštačenje na eksploziv, iako se eksplozija i nije čula, dok je Više javno tužilaštvo u Novom Sadu odbilo da se uključi FBI,

* Iz istrage su izopšteni Bojović i Milošević, iako su svojim potpisima garantovali bezbednost objekta, ali je izopšten i šef stanice u Novom Sadu Simonović, koji nije reagovao na prijave građana i policije o tome da ispadaju delovi nadstrešnice,

* izgradnja infrastrukture obavaljana je u skladu sa Komecijalnim ugovorom koji su potpisale vlade Srbije i Kine, što predstavlja međunarodni ugovor u skladu sa Ustavom, što Više javno tužilaštvo u Novom Sadu potpuno ignoriše

i drugo.

U skladu sa stavom Evropskog suda za ljudska prava, koji od institucija zahteva zaštitu od nepravednih istražnih i sudskih postupaka, Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost zaključuje da su javni funkcioneri Zagorka Dolovac, Slobodan Josimović i Branislav Lepotić sproveli nezakonitu, nestručnu i neefektnu istragu u slučaju rušenja nadstrešnice, sa jedinim ciljem da optuže bivše i aktuelne članove Vlade i tako dovedu do Dolovčevog reizbora i do protesta i nasilja u Republici Srbiji.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost poziva organe Republike Srbije da građanima obezbede pravične sudske postupke i da očigledno privatizivano javno tužilaštvo vrate u okvire Ustava i zakona.

Autor: S.M.