AKTUELNO

Politika

Reagovanje ministra pravde povodom saopštenja Vrhovnog javnog tužilaštva

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug ||

Ministar pravde Nenad Vujić reagovao je povodom saopštenja Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac i Vrhovnog javnog tužilaštva, nakon što Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije nije usvojio izveštaje o radu Vrhovnog javnog tužioca, kao ministar pravde i kao član Visokog saveta tužilaštva smatram neophodnim da iznesem jasan i nedvosmislen stav ovim povodom

- Ustavom je propisana obaveza Vrhovnog javnog tužioca da za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, a zakonom da podnosi izveštaj Narodnoj skupštini, odnosno Odboru za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine - naveo je Vujić.

Kako je dodao, Odbor može izveštaj da usvoji ili da ne usvoji. To je pravo Odbora Narodne skupštine.

- U svojoj odluci Odbor je jasno izneo primedbe na izveštaje i istakao da izveštaji ne pružaju osnovne, neophodne, podatke za ocenu rada kako bi se izveštaji mogli usvojiti u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije - istakao je Vujić.

- Razmatranje izveštaja je pravo i obaveza Odbora, kao i same Narodne skupštine, zbog čega iznenađuje reakcija Vrhovnog javnog tužioca koja na njegovu odluku reaguje uvređeno, uz insinuacije da je ovo „destabilizacija“ i „neprimereni uticaj“, kao da Odbor i Skupština nemaju pravo da raspravljaju, pa i odbiju izveštaje - dodao je on.

Prema njegovim rečima, iz same odluke Odbora jasno je da su u pitanju suštinske primedbe na izveštaje.

- Između ostalog primedbe uključuju i odsustvo jasnih analitičkih podataka u vezi organizovanog kriminala, korupcije, nasilja nad ženama i decom, uspešnosti gonjenja učinilaca krivičnih dela i procene trendova kriminaliteta u Srbiji - istakao je Vujić.

Kako je dodao, ove primedbe Obora su i zahtevi javnosti Srbije koja takođe očekuje jasno i transparentno izveštavanje o radu.

- Ne može se govoriti o samostalnosti, a istovremeno odbijati ustavom i zakonima propisane obaveze i odgovornost - naglasio je on.

Prema njegovim rečima, samostalnost nije privilegija, zato i jeste Ustavom propisana obaveza Vrhovnog javnog tužioca da za svoj rad odgovara Narodnoj skupštini, a zakonom da podnosi izveštaj skupštinskom Odboru.

- Takođe Vrhovni javni tužilac ima obavezu da postupa profesionalno, odgovorno i transparentno. Zakonom je propisana javnost rada kako bi građani transparentno i jasno bili upoznati sa kvalitetom radajavnog tužilaštva i njegovim rezultatima. Samo transparentno i jasno predstavljanje rezultata rada jeste put jačanja poverenja građana u pravosuđe - kaže Vujić.

- Skrećem pažnju da se i u EU izveštajima zahtevaju jasni i merljivi rezultati rada tužilaštva. Tako Evropska komisija navodi za poglavlja 23 i 24 postojanje „nedovoljne transparentnosti rada tužilaštva“ i „nedostatak pouzdanih kvalitativnih pokazatelja”, da GREKO u svojim preporukama jasno navodi da je neophodno „jačanje mehanizama odgovornosti i transparentnosti tužilaštva“, dok Venecijanska komisija naglašava da je „ samostalnost tužilaca neraskidivo povezana sa njihovom institucionalnom odgovornošću prema parlamentu i javnosti“ - istakao je Vujić.

Ističem da su poštovanje Ustava, zakona, institucionalna kontrola, kao i argumentovana kritika vrednosti kojima država Srbija teži kao društvo u celini.

Autor: S.M.

#Ministar pravde

#Nenad Vujić

#Zagorka Dolovac

#javni tužilac

#pravosuđe

POVEZANE VESTI

Politika

Skupštinski odbor nije usvojio izveštaje Vrhovnog tužilaštva, Zagorka Dolovac gubi legitimitet

Politika

Odbor nije usvojio izveštaje vrhovnog tužilaštva jer ne ispunjavaju svrhu izveštavanja niti međunarodne standarde

Politika

Mrdić o jučerašnjem odbijanju izveštaja Vrhovnog javnog tužioca Zagorke Dolovac: Ovo može da bude prvi korak ka njenom RAZREŠENJU

Politika

SKANDALOZNO SAOPŠTENJE VRHOVNOG TUŽILAŠTVA: Dolovac proglasila kontrolu parlamenta 'neprimerenim uticajem'

Politika

Nikolić: Dolovac pokazala nepoštovanje prema zakonodavnoj vlasti, hoće 4. granu vlasti - tužilačku

Politika

Gajić: Krivična prijava protiv Dolovac, Ćetkovića i Lagumdžije zbog obustave istrage