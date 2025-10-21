AKTUELNO

Politika

Član VST Boris Pavlović na Kopaoniku o katastrofalnoj situaciji u VST: Pred punom salom prozivao Branka Stamenkovića

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen/Visoki savet tužilastva ||

Član Visokog saveta tužilaštva (VST) Boris Pavlović tokom strukovne konferencije Saveta koja se održava na Kopaoniku, otvoreno je govorio o katastrofalnoj situaciji u tom najvišem tužilačkom telu, podsećajući, pored ostalog, da od 2022. godine niko nije stupio na javnotužilačku funkciju u osnovnim javnim tužilaštvima u Beogradu, kojih ima šest.

Pavlović, koji je stručnoj javnosti poznat kao neko ko je u Savetu uvek bio u manjini po skoro svim pitanjima, raskrinkao je pokušaj predsednika VST Branka Stamenkovića da na Kopaoniku rad Saveta predstavi kao sjajan, ali i da mu "između redova" zameri što sednice ne zakazuje redovno i što rad Saveta ide traljavo i sporo.

"Za razliku od kolega sa moje leve strane ne delim mišljenje da smo mi (VST) tako uspešni, verujem da se svi ovde slažete samnom posebno u vezi sa izborima kolega. Sad kako čujem ispade da mi I nemamo više šta da radimo", rekao je Pavlović učesnicima konferencije, primećujući da se svi u sali smeškaju jer, kako je rekao, vrlo dobro znaju o čemu on priča.

Osvrćući se na sednice VST, Pavlović je tužioce podsetio ko na njima najviše i najbolje priča, te daje najbolje predloge.

"Ali, nekako je to bilo, nažalost da ja i on (Predrag Milovanović) budemo sa jedne strane, a neka druga većina sa druge strane i to bude 9:2, nekad i 7:4 (u glasovima). Sad se nešto u poslednje vreme promenilo na bolje, pa nešto kao i pričamo sednemo i razgovaramo na takozvanim nezvaničnim sednicama - ne zakazanih od strane predsednika VST, već od strane naših kolega, dragih istaknutih pravnika", naveo je Pavlović.

Podsetio je i na poslednju sednicu VST od petka, na kojoj je na dnevnom redu bilo 27 tačaka, od čega je nekoliko prvih tačaka bilo vezano za konkurse za izbor javnih tužilaca i to iz 2023. godine.

“Voleo bih da nam predsednik VST objasni kako je moguće da tek sada radimo nešto iz 2023. godine”, kazao je Palović, osvrnuvši se problem u kolikom broju javnih tužilaštava širom Srbije nedostaju javni tužioci, a posebno u osnovnim javnim tužilaštvima u Beogradu.

U tom kontekstu je podsetio i da od 2022. godine niko nije stupio na javnotužilačku funkciju u osnovnim javnim tužilaštvima u Beogradu kojih ima šest.

Tokom izlaganja Pavlović se osvrnuo i na činjenicu da je 1/3 javnih tužilaštava u Srbiji ima za šefove vršioce funkcija, a ne izabrane glavne javne tužioce.

"Natrpaju nas sa materijalom, a onda provlače svoje kandidate u sumi predloga...1/3 tužilaštava je u VF stanju, o kavim rezultatima rada ovde govorimo?!", zaključio je Pavlović.

Autor: A.A.

#Boris Pavlović

#Branko Stamenković

#Kopaonik

#VST

POVEZANE VESTI

Politika

Tužioci VJT u Beogradu napustili konferenciju, predsednik VST pokušao da opravda nezakonitu odluku o odbacivanju prijave tuzioca Uskokovica

Politika

Forum pravnika traži hitnu reakciju VST zbog političkog mitinga u organizaciji Bojane Savović

Politika

SKANDAL: PO NALOGU DOLOVAC IZBORNA KOMISIJA KONTAMINIRA IZBORE ZA VST!

Politika

Otvoreno pismo glavnog javnog tužioca predsedniku Visokog saveta tužilaštva: Stefanović ukazao na nedoličan ton Stamenkovića tokom obraćanja javnosti

Politika

'Ćuti na direktno targetiranje javnih tužilaca' Forum pravnika poziva Branka Stamenkovića da podnese ostavku

Politika

VST odbio predloge Zagorke Dolovac, spreman za raspravu o dostojnosti Ćetkovića