Srpska lista podnela žalbu CIK-u zbog neobjavljivanja njihovih rezultatata izbora za skupštinu privremenih institucija

Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini podneto je sedam žalbi u vezi sa objavljivanjem konačnih rezultata od strane centralne izborne komisije (CIK), prenosi RTK.

Pet žalbi su podneli politički subjekti, a dve žalbe kandidati za poslanike.

Među njima je i žalba Srpske liste, za koju CIK nije odobrio objavljivanje konačnih rezultata sa vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra.

Panel će o žalbama odlučiti u zakonskom roku od 96 sati od datuma podnošenja svake žalbe.

CIK je 31. januara objavila konačne rezultate vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra, ali nije odobrila objavljivanje konačnih rezulotata za Srpsku listu, pošto su dva člana CIK-a iz Samoopredeljenja glasali protiv.