AKTUELNO

Politika

Srpska lista podnela žalbu CIK-u zbog neobjavljivanja njihovih rezultatata izbora za skupštinu privremenih institucija

Izvor: Tanjug, Foto: Srpska lista ||

Izbornom panelu za žalbe i predstavke u Prištini podneto je sedam žalbi u vezi sa objavljivanjem konačnih rezultata od strane centralne izborne komisije (CIK), prenosi RTK.

Pet žalbi su podneli politički subjekti, a dve žalbe kandidati za poslanike.

Među njima je i žalba Srpske liste, za koju CIK nije odobrio objavljivanje konačnih rezultata sa vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra.

Panel će o žalbama odlučiti u zakonskom roku od 96 sati od datuma podnošenja svake žalbe.

CIK je 31. januara objavila konačne rezultate vanrednih izbora za skupštinu privremenih institucija održanih 28. decembra, ali nije odobrila objavljivanje konačnih rezulotata za Srpsku listu, pošto su dva člana CIK-a iz Samoopredeljenja glasali protiv.

#CIK

#Rezultati

#Srpska lista.Izbori

#žalba

POVEZANE VESTI

Politika

Srpska lista predala žalbu Izbornom panelu na odluku CIK o nesertifikovanju za izbore

Politika

Srpska lista podnela žalbu izbornom panelu na odluku CIK da je ne sertifikuje za izbore

Politika

Srpska lista predala žalbu Izbornom panelu povodom odluke CIK-a

Politika

SRPSKA LISTA PODNELA ŽALBU: Raspodela članova biračkih odbora – neravnopravna

Politika

SRPSKA LISTA: CiK ponovo doneo odluku o biračkim odborima za izbore na KiM kojom je oštećena Srpska lista i favorizovan Kurtijev miljenik Nenad Rašić!

Politika

Oglasila se Srpska lista i potvrdila da je žalba usvojena: Izborni inžinjering je urađen sa ciljem favorizovanja Kurtiju podobnih Srba