'SRBIJA PRIDAJE VELIKI ZNAČAJ PARTNERSTVU SA UZBEKISTANOM' Srdačan susret predsednika Vučića sa ambasadorom Ojbekom Šahavdinovim (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Republike Uzbekistan Ojbekom Šahavdinovim.

- Sa ambasadorom Šahavdinovim razgovarao sam o daljem unapređenju odnosa Srbije i Uzbekistana. Razmenili smo mišljenja o aktuelnim temama, kao i o mogućnostima za jačanje političkog dijaloga i unapređenje ekonomske saradnje između naših zemalja.

- Osvrnuli smo se i na rezultate moje nedavne posete Uzbekistanu, kao i na dogovore koji su tom prilikom postignuti. Još jednom sam zahvalio predsedniku Mirzijojevu na izuzetnom gostoprimstvu i uputio mu poziv da poseti Srbiju.

- Posebnu pažnju posvetili smo unapređenju saradnje u oblastima privrede, investicija i trgovine, kao i boljem povezivanju naših kompanija i institucija. Saglasili smo se da postoji značajan prostor za nove zajedničke projekte i konkretnije oblike saradnje u narednom periodu.

- Srbija pridaje veliki značaj partnerstvu sa Uzbekistanom i uveren sam da ćemo, kroz nastavak otvorenog i sadržajnog dijaloga, dodatno osnažiti međusobno poverenje i odnose, na dobrobit naših građana, zaključio je predsednik Vučić.

Autor: S.M.

