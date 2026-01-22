'MNOGO SAM SREĆAN ŠTO SAM IMAO PRILIKU ZA KRATAK I SRDAČAN SUSRET' Vučić u Davosu razgovarao sa predsednikom Uzbekistana (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Republike Uzbekistan Šavkatom Mirzijojevim.

- Mnogo sam srećan što sam imao priliku za kratak i srdačan susret sa prijateljem @mirziyoyev_sh_eng . Razmenili smo mišljenja o aktuelnim globalnim i regionalnim kretanjima, kao i o mestu i ulozi naših zemalja u novom poretku koji se ubrzano stvara - napisao je Vučić na Instagram nalogu ''buducnostsrbijeav'' i dodao:

Razgovarali smo o jačanju bilateralne saradnje, posebno u oblasti ekonomije i investicija, kao i o mogućnostima povezivanja naših privreda kroz nove zajedničke projekte.

Autor: Pink.rs