'NAUČIO SAM MNOGO' Vučić sa Džefrijem Saksom: Izuzetna mi je čast što sam imao priliku da razmenim mišljenja s jednim od najvećih ekonomista našeg doba (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa ekonomistom i profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

U Palati Srbija održan je sastanak predsednika Vučića i Džefrija Saksa.

- Izuzetna mi je čast što sam imao priliku da razmenim mišljenja sa Džefrijem Saksom, čovekom čije ogromno znanje i bogato iskustvo opravdavaju njegovu reputaciju jednog od najvećih ekonomista našeg doba. Kritički osvrti, analize, zaključci i mišljenje profesora Saksa o aktuelnom razvoju globalne situacije, od neprocenjivog su značaja i za Srbiju, koja sa pažnjom prati njegove procene i predviđanja, ocenio je predsednik Vučić posle sastanka sa ekonomistom i profesorom Univerziteta Kolumbija Džefrijem Saksom.

- Razgovarali smo o svim bitnim aspektima globalne situacije i naših regionalnih prilika, sve većoj polarizaciji sveta, ulozi i mestu diplomatije i međunarodnog prava u narastajućim konfliktima, kao i o teškim i strateškim odlukama koje stoje pred svetskim liderima.

- Govoreći o situaciji u regionu, istakao sam da dosledne političke pozicije i odgovorna ekonomska politika naše zemlje predstavljaju teži, ali svakako jedini pravi put u današnjoj konstelaciji svetskih snaga i da će se Srbija uporno zalagati za mir i saradnju među državama, što je glavni preduslov za prevazilaženje sadašnje složene i teške situacije.

- Naučio sam mnogo, jer je Džefri Saks izuzetan poznavalac kompleksnog mehanizma međunarodne politike od kojeg zavisi ekonomska budućnost sveta i čije duboke uvide treba da slušaju donosioci odluka na najvišem nivou. Iskoristio sam priliku da pozovem profesora Saksa da nam učini čast time što će ponovo da poseti Srbiju, zaključio je Vučić.

Saks o Srbiji, ratu u Ukrajini...

Saks je inače nedavno u intervjuu za "Sputnjik" ocenio da će Srbija moći da "odahne" kada se budu dogovorili Vladimir Putin, predsednik Rusije i Donald Tramp, predsednik Amerike.

Saks je nedavno uputio i otvoreno pismo nemačkom kancelaru poručivši mu: Naučite istoriju, gospodine Merc.

Naime, američki ekonomista Džefri Saks je u otvorenom pismu nemačkom kancelaru Fridrihu Mercu pozvao da „nauči istoriju“ i da se osloni na diplomatiju u rešavanju sukoba u Ukrajini. Tekst pisma objavio je list Berliner cajtung, prenosi beogradska Politika.

On predlaže da Ukrajina dobije status neutralne države. „Istorija će presuditi šta Nemačka pamti, a šta zaboravlja. Neka ovog puta Nemačka izabere diplomatiju i mir i održi svoju reč“, pozvao je Saks.

Autor: A.A.