Mesarović: Kada pomislite da Božo Prelević ne može niže - on optuži Srbe za Jasenovac

Kada god pomislite da vas ništa ne može iznenaditi i da je odavno dotakao ponor svojim izjavama i kvalifikacijama političkih neistomišljenika, Božo Prelević, u narodu poznatiji kao Božo Ratkapna se potrudi da nas sve demantuje, istakla je na svom Instagram nalogu ministarka privrede Adrijana Mesarović.

- Nekada njegove izjave vređaju inteligenciju, nekada izazivaju podsmeh, kao kada ubeđuje građane Srbije kako je stručnjak i nestranačka ličnost, a nekada idu tako nisko da vređaju nacionalnu svest i osećanja našeg stradalnog naroda kao poslednja izjava o tome da smo sami krivi što nam se desio Jasenovac - napisala je ona i dodala:

- Bivši kooministar u prelaznoj, zloglasnoj DOS-ovoj Vladi, član raznih stranaka i organizacija od Otpora do G17+ koja je urnisala ekonomiju ove zemlje i savetnik ministra unutrašnjih poslova u vreme DOS-a kada su izvršene neke od najvećih otmica u Srbiji, ne samo da je uvredio građane Srbije što najveće poverenje daju Aleksandru Vučiću nazivajući ih glupim, već ih je optužio da su sami sebe klali u Jasenovcu i bacali se u jame.

- Božo Prelević je crna paradigma prošlosti i kriminalne vlasti žute hobotnice i žutog režima. Koliko god se upiru da održe svoje statuse i vrate Srbiju u zlo vreme od 2000. do 2012. godine, neće uspeti! Neće, jer narod to ne želi i veruje jedino politici razvoja, napretka i rezultata koja je oličena i predsedniku Aleksandru Vučiću i predsedniku Srpske napredne stranke Milošu Vučeviću! - navodi Mesarović.

Autor: A.A.