'STAVLJAJU METU NA ČELO PREDSEDNIKU' Ministarka Mesarović najoštrije osudila pretnje Vučiću- Poslala jasnu poruku blokaderima

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je na svom Instagram nalogu da se predsedniku Aleksandru Vučiću ponovo otvoreno preti smrću.

- Ponovo otvoreno prete smrću predsedniku Aleksandru Vučiću. Blokaderski novinar Aleksandar Dikić, pripadnik lažne i samozvane elite nastale na pokušajima rušenja države, najmostruoznije preti čoveku kojeg podržava većinska Srbija. Sramno je što svakodnevno, po više puta, na svim tajkunsko-blokaderskim medijima, pozivaju na ubistvo predsednika Vučića, što pokušavaju da dehumanizuju njegovu porodicu i njega, što im javno stavljaju metu na čelo. Oni jedino znaju da mrze i žele zlo svima koji ne misle kao oni, i bez ikakvog skrivanja otvoreno pozivaju na smrt našeg predsednika. Neće uspeti da ga slome, kao što nisu uspeli da slome i blokiraju Srbiju! Svaki normalan čovek će to da osudi, ali oni su očigledno daleko od definicije normalnosti - napisala je Mesarović i dodala da najoštrije osuđuje pretnje smrću predsedniku Vučiću.

Ministarka je apelovala na blokadere i njihove medije, da prestanu sa širenjem retorike nasilja i destrukcije, mržnje prema političkim neistomišljenicima.

- Za razliku od njih, za nas je odgovornost prema narodu i državi iznad svih stranačkih interesa. I zato je većinska Srbija uz našeg predsednika Aleksandra Vučića koji se bori za mir, stabilnost i sigurnost, za jačanje naše Srbije i obezbeđivanje još bolje budućnosti za sve njene građane. Nećete zaustaviti Srbiju - poručila je potpredsednica Vlade.

Autor: Pink.rs