AKTUELNO

Politika

'STAVLJAJU METU NA ČELO PREDSEDNIKU' Ministarka Mesarović najoštrije osudila pretnje Vučiću- Poslala jasnu poruku blokaderima

Izvor: Dnevnik, Foto: Instagram.com/mesarovicadrijana ||

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović istakla je na svom Instagram nalogu da se predsedniku Aleksandru Vučiću ponovo otvoreno preti smrću.

- Ponovo otvoreno prete smrću predsedniku Aleksandru Vučiću. Blokaderski novinar Aleksandar Dikić, pripadnik lažne i samozvane elite nastale na pokušajima rušenja države, najmostruoznije preti čoveku kojeg podržava većinska Srbija. Sramno je što svakodnevno, po više puta, na svim tajkunsko-blokaderskim medijima, pozivaju na ubistvo predsednika Vučića, što pokušavaju da dehumanizuju njegovu porodicu i njega, što im javno stavljaju metu na čelo. Oni jedino znaju da mrze i žele zlo svima koji ne misle kao oni, i bez ikakvog skrivanja otvoreno pozivaju na smrt našeg predsednika. Neće uspeti da ga slome, kao što nisu uspeli da slome i blokiraju Srbiju! Svaki normalan čovek će to da osudi, ali oni su očigledno daleko od definicije normalnosti - napisala je Mesarović i dodala da najoštrije osuđuje pretnje smrću predsedniku Vučiću.

Ministarka je apelovala na blokadere i njihove medije, da prestanu sa širenjem retorike nasilja i destrukcije, mržnje prema političkim neistomišljenicima.

- Za razliku od njih, za nas je odgovornost prema narodu i državi iznad svih stranačkih interesa. I zato je većinska Srbija uz našeg predsednika Aleksandra Vučića koji se bori za mir, stabilnost i sigurnost, za jačanje naše Srbije i obezbeđivanje još bolje budućnosti za sve njene građane. Nećete zaustaviti Srbiju - poručila je potpredsednica Vlade.

Autor: Pink.rs

#Adrijana Mesarović

#Aleksandar Vučić

#Politika

#Srbija

#pretnje

POVEZANE VESTI

Politika

'SVAKA VAŠA REČ DA OSLABITE ALEKSANDRA VUČIĆA POKAZUJE KAKVI STE' Ministarka Mesarović pružila podršku predsedniku, evo šta je poručila

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ POZVALA INSTITUCIJE DA REAGUJU POVODOM NAPADA NA SANDRU BOŽIĆ: Poslala jasnu poruku blokaderima

Politika

Adrijana Mesarović reagovala na pretnje smrću upućene predsedniku Vučiću: Najoštrije osuđujem manijakalnog progonitelja Bobana Bogdanovića

Politika

'NIKADA VIŠE ĐILASOVA POLITIKA PLJAČKE' Ministarka Mesarović pružila snažnu podršku predsedniku Vučiću: Besmisleno je porediti Đilasovu Srbiju sa Srbi

Politika

MINISTARKA MESAROVIĆ NAJOŠTRIJE OSUDILA PRETNJE UPUĆENE VUČIĆU: Ne postoji ta laž, niti ta pretnja koja će predsednika pokolebati u toj borbi za uspeš

Politika

Ministarka Mesarović pružila PODRŠKU predsedniku Vučiću: Samo JEDAN čovek je uvek spreman da izađe pred svoj narod i odgovori na njihova pitanja!