AKTUELNO

Politika

LINTA: Ne plašim se pretnji smrću jer se borim za pravdu prognanih Srba

Izvor: Tanjug, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Saveza Srba iz regiona i narodni poslanik Miodrag Linta izjavio je danas da se ne plaši pretnji smrću koje su mu upućene na društvenim mrežama, jer se kako je naveo bori za pravdu prognanih Srba i karakter rata devedesetih godina prošlog veka i dodao da smatra da je to ispravno.

Prema njegovim rečima, otvorene ustaške snage prete smrću na društvenim mrežama zbog njegove uporne i dosledne borbe za istinu o karakteru rata devedesetih godina prošlog veka i ustašizaciji hrvatske države, zbog borbe za pravdu za srpske žrtve i zbog borbe za ljudska prava prognanih Srba i drugih oštećenih građana.

On je posebno naglasio da se ne plaši pretnji smrću zato što veruje u ono što radi i siguran je da je to što radi ispravno, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.

Autor: A.A.

#Miodrag Linta

#Savez Srba iz regiona

#Srbi

POVEZANE VESTI

Politika

Linta: Ne plašim se pretnji smrću jer se borim za pravdu prognanih Srba

Politika

Linta: Oluja je najveći zločin 90-ih godina, predstavlja završni čin stradanja Srba

Politika

Linta za Pink: Bljesak je samo završni čin etničkog čišćenja srpskog naroda (VIDEO)

Politika

Linta: Ni posle 30 godina niko nije odgovarao za masakr desetoro Srba u Varivodama

Politika

Miodrag Linta: Hapšenje Ćelapa deo smišljenog zastrašivanja i progona Srba u Hrvatskoj

Region

Linta: Federacija BiH namerava da otme vojne stanove prognanim Srbima