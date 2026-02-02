LINTA: Ne plašim se pretnji smrću jer se borim za pravdu prognanih Srba

Predsednik Saveza Srba iz regiona i narodni poslanik Miodrag Linta izjavio je danas da se ne plaši pretnji smrću koje su mu upućene na društvenim mrežama, jer se kako je naveo bori za pravdu prognanih Srba i karakter rata devedesetih godina prošlog veka i dodao da smatra da je to ispravno.

Prema njegovim rečima, otvorene ustaške snage prete smrću na društvenim mrežama zbog njegove uporne i dosledne borbe za istinu o karakteru rata devedesetih godina prošlog veka i ustašizaciji hrvatske države, zbog borbe za pravdu za srpske žrtve i zbog borbe za ljudska prava prognanih Srba i drugih oštećenih građana.

On je posebno naglasio da se ne plaši pretnji smrću zato što veruje u ono što radi i siguran je da je to što radi ispravno, saopšteno je iz Saveza Srba iz regiona.

