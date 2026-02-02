BRNABIĆ SA PEŠKOM O OEBS-U I UNAPREĐENJU IZBORNOG PROCESA: Saradnja ključna za jačanje poverenja građana u naše izborne i demokratske institucije

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa šefom Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji Marcelom Peškom o značaju te organizacije kao platforme za dijalog.

"Tokom razgovora istakli smo značaj OEBS-a kao važne platforme za dijalog i njegovu ulogu u jačanju parlamentarne saradnje i demokratskih procesa", napisala je na Instagramu.

Dodala je da su razgovarali i o saradnji sa ODIHR-om u oblasti unapređenja izbornog procesa, uključujući pitanja jedinstvenog biračkog spiska i izbornih pravila, uz ocenu da je takva saradnja ključna za jačanje poverenja građana u naše izborne i demokratske institucije.



Autor: A.A.