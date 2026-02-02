AKTUELNO

Politika

BRNABIĆ SA PEŠKOM O OEBS-U I UNAPREĐENJU IZBORNOG PROCESA: Saradnja ključna za jačanje poverenja građana u naše izborne i demokratske institucije

Izvor: Kurir.rs, Foto: Instagram.com/anabrnabic ||

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić razgovarala je danas sa šefom Misije Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) u Srbiji Marcelom Peškom o značaju te organizacije kao platforme za dijalog.

"Tokom razgovora istakli smo značaj OEBS-a kao važne platforme za dijalog i njegovu ulogu u jačanju parlamentarne saradnje i demokratskih procesa", napisala je na Instagramu.

Dodala je da su razgovarali i o saradnji sa ODIHR-om u oblasti unapređenja izbornog procesa, uključujući pitanja jedinstvenog biračkog spiska i izbornih pravila, uz ocenu da je takva saradnja ključna za jačanje poverenja građana u naše izborne i demokratske institucije.

Autor: A.A.

#Ana Brnabić

#Dijalog

#OEBS

#Sastanak

#Srbija

#marcelo peško

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ SUTRA SA NOVIM ŠEFOM MISIJE OEBS U SRBIJI: Sastanak predsednika Srbije sa Marcelom Peškom

Politika

Macut se sastao sa Peškom: OEBS najznačajnija bezbednosna platforma za dijalog

Politika

Vučić danas sa novim šefom misije OEBS u Srbiji

Politika

Vučić primio u oproštajnu posetu šefa Misije OEBS-a u Srbiji: Naša saradnja je izuzetna i ostajemo posvećeni promovisanju mira, stabilnosti i bezbedno

Politika

ANA BRNABIĆ SA ELEN SVENDSEN: Pohvale za predsednicu Skupštine zbog posvećenosti na unapređenju izbornih uslova u Srbiji

Politika

'SRDAČAN SASTANAK' Vučić razgovarao s novim šefom Misije Oebsa u Srbiji: Naglasio sam da je Srbija ozbiljno i dogovorno pristupila sprovođenju preporu