Zagovaranje nacističke ideologije u Hrvatskoj je uvreda za žrtve! Jeremić: Brisel treba da osudi nastavak takve retorike (VIDEO)

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić je naveo da se zagovaranjem nacističke ideologije u Hrtvatskoj vređaju žrtve, te da nastavak takve retorike treba da naiđe na osudu Brisela.

- Nalazimo se u 21. veku, Hrvatska se nalazi u Evropskoj uniji i ne mogu da verujem da niko od zvaničnika Evrope ne osuđuje tako nešto. Oni su to učigledno lepo upakovali da bi to postalo mejnstrim i gurali su te nacionalističke struje da bi to bilo prihvatljivo da se hrvatski narod raduje uz Tompsona - rekao je Jeremić.

On je istakao da se vređaju žrtve time što se raduju ideologiji koju su imali pre i tokom Drugog svetskog rata.

- Da je njima Maks Luburić nešto sveto, to je jednostavno neshvatljivo - istakao je Jeremić.

Kaže da je video i fotografiju reklame za mesaru, najverovatnije iz Šibenika na kojoj piše "Mesari Maksa Luburića".

Osvrnuo se i na skandaloznu izjavu Boža Prelevića da su Srbi sami krivi za Jasenovac:

Kada pominjemo Jasenovac i jasenovačke žrtve treba da se svetimo i svedočenja tih ljudi koji su tamo bili zatočeni, a koji su opisivali najgnusnije zločine, kada su govorili da su decu uzimali i njihova tela tresli o zidove dok su bili živi... Jasenovac je jedna teška priča koja je ostavila velike posledice za Srbe, za Rome, za Jevreje. O tim žrtvama treba da se govori sa pijetetom.

Govoreći o najavi da će u Srbiji početi proizvodnja humanoidnih robota, Jeremić je istakao da je to velika stvar za našu državu.

- Videli smo kako se ponašaju i kako se kreću. Prvi put da sam video da neki robot tako oponaša pokrete ljudi, pogotovo onaj okret u vazduhu. Ja sam stvarno bio oduševljen. Predsednik je mislio unapred govoreći i o nuklearnim elektranama kako bi se obezbedio što veći energetski kapaciteti jer bez energije nema napretka - naveo je Jeremić i izrazio uverenje da će u dogledno vreme biti izgrađene i nuklearke i da će naši energetski potencijali biti zadovoljavajući - rekao je Jeremić.

