Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primio je danas akreditivna pisma novoimenovanog ambasadora Japana Naohira Cucumija i u razgovoru sa njim naglasio opredeljenje Srbije za dalji razvoj sveobuhvatne i obostrano korisne bilateralne saradnje.

"Poželeo sam srdačnu dobrodošlicu ambasadoru Japana i iskoristio priliku da izrazim veliko zadovoljstvo dosadašnjom saradnjom sa tom zemljom. U razgovoru sam naglasio opredeljenje Srbije za dalji razvoj sveobuhvatne i obostrano korisne bilateralne saradnje, a tema sastanka bili su i aktuelni projekti i planovi za nove investicije koje će ojačati ukupne odnose naših zemalja", naveo je Vučić na Instagramu.

Dodao je da je uputio najsrdačnije čestitke na impresivnoj organizaciji EXPO 2025 u Osaki, na kojoj je srpski paviljon posetilo više od milion ljudi i istakao da će Srbiji biti čast da 2027. godine, kada obeležava 145 godina prijateljstva sa Japanom, uzvrati gostoprimstvom na Specijalizovanom EXPO 2027 u Beogradu.

"Sa zadovoljstvom sam konstatovao da se ekonomska saradnja Srbije i Japana iz godine u godinu dinamično razvija kroz rastuću robnu razmenu, sve veći priliv investicija japanskih kompanija, naročito u auto industriji, projekte u oblasti energetike i zaštite životne sredine, kao i kroz značajnu finansijsku i tehničku podršku, zbog koje je Japan drugi najveći bilateralni donator Srbije", istakao je predsednik Vučić.

Naveo je da mu je novoimenovani ambasador preneo poruku japanskog cara Naruhita, koji je zahvalio na poseti 2025. godine povodom Nacionalnog dana Srbije na EXPO u Osaki i izrazio nadu za dalje unapređenje odnosa dveju zemalja.