'Oprosti im Bože, ne znaju šta rade!' Kešelj: Zloupotreba sporta za promociju ekstremizma i mržnje nije sport, već opasna politička poruka

Ustaški pir nikada ne jenjava. Uvek sa ciljem istrebljenja svega što je srpsko i pravoslavno. Iza svakog ustaškog pira ostajala su samo zgarišta i masovne grobnice pobijenog srpskog naroda, napisao je Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta, na svom Instagram nalogu.

- Zloupotreba sporta za promociju ekstremizma i mržnje nije sport, već opasna politička poruka. Skandiranja i pesme koje veličaju ustaštvo i pozivaju na nasilje nad Srbima predstavljaju direktan udar na evropske vrednosti, sportski duh i osnovna ljudska prava. Posebno je nedopustivo kada se takve poruke šalju sa državnih manifestacija i kroz nacionalne reprezentacije. Srbija će uvek poštovati sport, protivnike i simbole drugih država, ali isto to poštovanje očekuje i za svoj narod. Mržnja nije budućnost – ni u sportu, ni u politici - istakao je Kešelj i dodao:

- Hrvatska rukometna reprezentacija, u organizaciji Vlade Hrvatske, proslavila je medalju osvojenu na Evropskom prvenstvu uz nastup Tompsona, pevača koji kroz pesme iznosi ustaške stavove.

- Kampanja koju HDZ vodi sa Tompsonom navodi na to da im čovek od mikrofona i stihoklepac estremnih pokliča iskače kao kandidat za budućeg premijera. Oprosti im Bože, ne znaju šta rade - ističe Kešelj.

Autor: A.A.