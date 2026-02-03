AKTUELNO

Politika

'Oprosti im Bože, ne znaju šta rade!' Kešelj: Zloupotreba sporta za promociju ekstremizma i mržnje nije sport, već opasna politička poruka

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug /VLADIMIR ŠPORČIĆ ||

Ustaški pir nikada ne jenjava. Uvek sa ciljem istrebljenja svega što je srpsko i pravoslavno. Iza svakog ustaškog pira ostajala su samo zgarišta i masovne grobnice pobijenog srpskog naroda, napisao je Marko Kešelj, državni sekretar u Ministarstvu sporta, na svom Instagram nalogu.

- Zloupotreba sporta za promociju ekstremizma i mržnje nije sport, već opasna politička poruka. Skandiranja i pesme koje veličaju ustaštvo i pozivaju na nasilje nad Srbima predstavljaju direktan udar na evropske vrednosti, sportski duh i osnovna ljudska prava. Posebno je nedopustivo kada se takve poruke šalju sa državnih manifestacija i kroz nacionalne reprezentacije. Srbija će uvek poštovati sport, protivnike i simbole drugih država, ali isto to poštovanje očekuje i za svoj narod. Mržnja nije budućnost – ni u sportu, ni u politici - istakao je Kešelj i dodao:

- Hrvatska rukometna reprezentacija, u organizaciji Vlade Hrvatske, proslavila je medalju osvojenu na Evropskom prvenstvu uz nastup Tompsona, pevača koji kroz pesme iznosi ustaške stavove.

- Kampanja koju HDZ vodi sa Tompsonom navodi na to da im čovek od mikrofona i stihoklepac estremnih pokliča iskače kao kandidat za budućeg premijera. Oprosti im Bože, ne znaju šta rade - ističe Kešelj.

Autor: A.A.

#Marko Kešelj

POVEZANE VESTI

Politika

KEŠELJ PODRŽAO VUČIČA! Velika podrška našem predsedniku, u poslednjih 12 godina za srpski sport je urađeno više nego ikada ranije (FOTO)

Politika

Kešelj: Srbija se proteklih meseci suočavala sa nezapamćenim izazovima

Politika

'VANDALIZAM, ZVERSKI' Kešelj o brutalnom napadu na dekana u Novom Sadu: Ovakvim blokadama otklonjena je svaka sumnja da su protesti samo studentska in

Politika

'U SRBIJU SE ULAŽE VIŠE NEGO IKAD' Kešelj: Podignute glave kažem da sam ponosan što sam Srbin i što imam priliku da učestvujem u njenom napretku! (FOT

Politika

Kešelj: Miran san, sloboda života… O ovome kosovsko-metohijski Srbi sanjaju već 26 godina, od kako traje okupacija i teror nad našim stanovništvom u j

Politika

Marko Kešelj: Pozivam nadležne državne organe da sve nasilnike i siledžije sklone sa naših ulica