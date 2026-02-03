Jovanov: Svako ko želi da vidi kako deluje hrvatska agentura u Srbiji, neka prati reakcije na ideju da se izgradi naftovod ka Mađarskoj

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X objavom o hrvatskoj agenturi u Srbiji.
- Svako ko želi da vidi kako deluje hrvatska agentura u Srbiji, neka prati reakcije u javnosti na ideju da se izgradi naftovod ka Mađarskoj i tako stvori alternativa hrvatskom JANAF-u. Pratimo... - napisao je Jovanov.
Свако ко жели да види како делује хрватска агентура у Србији, нека прати реакције у јавности на идеју да се изгради нафтовод ка Мађарској и тако створи алтернатива хрватском ЈАНАФ-у.— Миленко Јованов (@MilenkoJovanov) 03. фебруар 2026.
Пратимо...👀
