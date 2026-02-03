AKTUELNO

Jovanov: Svako ko želi da vidi kako deluje hrvatska agentura u Srbiji, neka prati reakcije na ideju da se izgradi naftovod ka Mađarskoj

Foto: Tanjug/Sava Radovanović

Šef poslaničke grupe SNS u Skupštini Srbije Milenko Jovanov oglasio se na društvenoj mreži X objavom o hrvatskoj agenturi u Srbiji.

- Svako ko želi da vidi kako deluje hrvatska agentura u Srbiji, neka prati reakcije u javnosti na ideju da se izgradi naftovod ka Mađarskoj i tako stvori alternativa hrvatskom JANAF-u. Pratimo... - napisao je Jovanov.

PLENKOVIĆ BRANI NASTUP TOMPSONA: Na dočeku rukometaša nisam video ni jednog ustašu!

