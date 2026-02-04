AKTUELNO

Politika

'MUHAMED BIN ZAJED EL NAHJAN ISKRENO VERUJE U SRBIJU' Mali iz Dubaja: Uvek je posebna čast sresti ljude koji nas poštuju

Izvor: Pink,rs, Foto: Instagram.com ||

Ministar finansija Siniša Mali je na svom instagram nalogu objavi video snimak na kom se pozdravlja sa predsednikom UAE Muhamedom ibn Zajed el Nahjanom.


Mali je u opisu videa napisao:

- Na marginama Svetskog samita vlada u Dubaiju imao sam čast da se sretnem sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, jednim od najvažnijih lidera današnjice i iskrenim prijateljem našeg naroda.

Vučić vodi zemlju u budućnost, a plan blokadera je oterati 750 miliona evra iz Srbije – to je za njih "pobeda"

Već godinama, Muhamed ibn Zajed el Nahjan iskreno veruje u Srbiju, a zahvaljujući prijateljstvu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem dao je ogroman doprinos razvoju Beograda i naše zemlje.

Uvek je posebna čast sresti ljude koji Srbiju poštuju, podržavaju i vide kao pouzdanog partnera. Ponosan sam na odnose koje gradimo i na prijateljstva koja donose konkretne rezultate za naše građane.

Autor: D.Bošković

#Muhamed bin Zajed

#sinisa mali

#srbuja

#čast

POVEZANE VESTI

Politika

Expo je naš 'vetar u leđa' Siniša Mali: Godinu dana od kada je Srbiji ukazana čast da bude izabrana za domaćina Međunarodne izložbe (FOTO)

Politika

VELIKA ČAST! Predsednika Vučića na aerodrom ispratio šeik Halid, najstariji sin Muhameda bin Zajeda al Nahjana i prestolonaslednik UAE

Politika

'NAŠA OBAVEZA JE DA VAMA BUDEMO NA USLUZI': Ministar Mali sa građanima i aktivistima SNS na Zvezdari (VIDEO)

Politika

'Danas je to Ana Brnabić, sutra bilo koji drugi građanin' Siniša Mali osudio pretnje predsednici Skupštine (FOTO)

Politika

Ne nameravamo da stanemo! Realni rast BDP-a čak 4,6 odsto - Ministar Mali objavio sjajne vesti (FOTO)

Društvo

TVIKSI, NAŠ VERNI PRIJATELj... Ministar Mali raznežio pratioce na TikTok-u emotivnom objavom (FOTO)