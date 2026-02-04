'MUHAMED BIN ZAJED EL NAHJAN ISKRENO VERUJE U SRBIJU' Mali iz Dubaja: Uvek je posebna čast sresti ljude koji nas poštuju

Ministar finansija Siniša Mali je na svom instagram nalogu objavi video snimak na kom se pozdravlja sa predsednikom UAE Muhamedom ibn Zajed el Nahjanom.



Mali je u opisu videa napisao:

- Na marginama Svetskog samita vlada u Dubaiju imao sam čast da se sretnem sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, jednim od najvažnijih lidera današnjice i iskrenim prijateljem našeg naroda.

Već godinama, Muhamed ibn Zajed el Nahjan iskreno veruje u Srbiju, a zahvaljujući prijateljstvu sa našim predsednikom Aleksandrom Vučićem dao je ogroman doprinos razvoju Beograda i naše zemlje.

Uvek je posebna čast sresti ljude koji Srbiju poštuju, podržavaju i vide kao pouzdanog partnera. Ponosan sam na odnose koje gradimo i na prijateljstva koja donose konkretne rezultate za naše građane.

Autor: D.Bošković