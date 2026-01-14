AKTUELNO

VELIKA ČAST! Predsednika Vučića na aerodrom ispratio šeik Halid, najstariji sin Muhameda bin Zajeda al Nahjana i prestolonaslednik UAE

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Podsećamo, predsednik Vučić se ranije danas sastao sa predsednikom UAE, šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom, sa kojim je razgovarao o brojnim temama.

- Razgovarali smo o svim sferama društvenog života, o svemu što je važno za Srbiju - od finansijskih angažmana, rol-overa za pojedine zajmove, zatim o energetici i daljem unapređenju sistema obnovljive energije, njihovih ulaganja i obezbeđenja naših ciljeva. Razgovarali smo i o Beogradu na vodi, zatim o vojnotehničkim sporazumima i našem partnerstvu - rekao je Vučić tokom obraćanja medijima..

Dodao je da je jedna od tema bila i otvaranje Etihadove avio-linije Beograd-Abu Dabi.

- Pričali smo i, možda najvažnije za mene, o geopolitičkoj situaciji, o NIS-u. Poslušao sam i razumeo savete predsednika Emirata, i oko očuvanja mira i stabilnosti. Naravno, imao sam posebnu čast da me ugosti u novom nacionalnom muzeju, mislim da je tu samo Makrona ranije ugostio. Tu smo imali i ručak.

To je velika čast i privilegija za Srbiju. Nisu laka vremena u svetu, ali uz prijatelje se lakše razume situacija i prevazilaze teškoće. Verujem da smo obavili dobre razgovore po različitim pitanjima. Sada ostaje da idem na panele, ali ono najvažnije za Srbiju smo već obavili - naglasio je predsednik Srbije.

Vučić u Abu Dabiju: Nadamo se većem dolasku privatnih i državnih kompanija iz UAE (FOTO)

