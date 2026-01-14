Vučić sa Bin Zajedom: Srbija i UAE dele zajedničku viziju budućnosti o miru i razvoju (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas da predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom i istakao da Srbija i Ujedinjeni Arapski Emirati dele zajedničku viziju budućnosti zasnovanu na miru, razvoju, inovacijama i međusobnom poverenju.

- Ne povezuje nas samo uspešna saradnja danas, već i jasna ambicija da zajedno gradimo stabilnu, modernu i prosperitetnu budućnost za generacije koje dolaze. Ovo prijateljstvo i partnerstvo predstavljaju snažan temelj za još jaču i bližu saradnju u godinama koje su pred nama, na dobrobit svih naših građana - naveo je Vučić na instagram nalogu ''buducnostsrbijeav''.

Dodao je da je sa predsednikom UAE razgovarao o unapređenju ekonomske saradnje, dodatnim mogućnostima za transfer tehnologija i realizaciji zajedničkih projekata.

- Posebno sam istakao značaj investicija Ujedinjenih Arapskih Emirata u Srbiji, u oblastima poljoprivrede, energetike i velikih infrastrukturnih projekata, koji snažno doprinose razvoju i menjaju lice naše zemlje - kazao je Vučić.

Istakao je da je ogromna čast i zadovoljstvo sastati se i razgovarati sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata, jednim od najznačajnijih svetskih lidera i iskrenim prijateljem Srbije.

- Zahvalio sam mu na gostoprimstvu, ali pre svega na poštovanju i podršci koje pokazuje prema Srbiji i našem narodu. Šeik Muhamed bin Zajed je državnik od koga sam tokom godina mnogo učio o odgovornom, mudrom i dugoročno održivom upravljanju državom, uz uverenje da snaga jedne zemlje ne zavisi samo od prirodnih resursa, već pre svega od vizije i rukovodstva - dodao je Vučić.

Istakao je da su razmenili mišljenja i o aktuelnim regionalnim i globalnim prilikama, sa posebnim naglaskom na očuvanje mira i stabilnosti.

- I ovoga puta, više sam slušao i učio od čoveka koji uživa veliko poštovanje kao lider koji i u složenim okolnostima uvek pronalazi razumna, mirna i strpljiva rešenja - rekao je Vučić.

Posle sastanaka sa šeikom, Vučić će danas u Abu Dabiju učestvovati na panelu Partnerstvo i saradnja u oblasti energetike u okviru Nedelje održivosti 2026.

Tokom prvog dana posete Abu Dabiju, Vučić je prisustvovao svečanom otvaranju Nedelje održivosti, čiji je domaćin predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Razgovarao je i sa potpredsednikom vlade i ministrom spoljnih poslova Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Abdulom bin Zajedom al Nahjanom i istakao da su razgovarali o jačanju partnerstva Srbije i UAE, posebno u oblasti energetike i investicija koje mogu ubrzati našu energetsku tranziciju i modernizaciju infrastrukture.

Autor: Pink.rs