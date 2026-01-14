'OBAVILI SMO VAŽNE STVARI ZA NAŠU ZEMLJU' Vučić otkrio o čemu je pričao sa šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas da predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom nakon čega se obratio novinarima i dotakao se svih aktuelnih tema.

Vučić je govorio o sastanku, i istakao je da je to izuzetno važan razgovor za Srbiju.

- Razgovarali smo o svim sferama društvenog života, o svemu što je važno za Srbiju - od finansijskih angažmana, rol-overa za pojedine zajmove, zatim o energetici i daljem unapređenju sistema obnovljive energije, njihovih ulaganja i obezbeđenja naših ciljeva. Razgovarali smo i o Beogradu na vodi, zatim o vojnotehničkim sporazumima i našem partnerstvu - rekao je Vučić.

Vučić je izjavio da je jedna od tema bila i otvaranje Etihadove avio-linije Beograd-Abu Dabi.

- Pričali smo i, možda najvažnije za mene, o geopolitičkoj situaciji, o NIS-u. Poslušao sam i razumeo savete predsednika Emirata, i oko očuvanja mira i stabilnosti. Naravno, imao sam posebnu čast da me ugosti u novom nacionalnom muzeju, mislim da je tu samo Makrona ranije ugostio. Tu smo imali i ručak. To je velika čast i privilegija za Srbiju. Nisu laka vremena u svetu, ali uz prijatelje se lakše razume situacija i prevazilaze teškoće. Verujem da smo obavili dobre razgovore po različitim pitanjima. Sada ostaje da idem na panele, ali ono najvažnije za Srbiju smo već obavili... Obavili smo važne stvari za našu zemlju - naglasio je Vučić.

Vučić kaže da zna odgovor na pitanje ko želi da kupi NIS, ali da ne sme da govori o tome dok OFAC ne dobije turn-sheets.

- Odavde su uvek dobre vesti, osim što ne živimo u normalnom svetu. Ne živimo u normalnom svetu, već u svetu gde gledate svako jutro šta je novo što će da vas iznenadi. Niko ne preza ni od čega, nema pristojnosti, ne postoji više diplomatski jezik. Nekada se znao neki red, a danas su uvaženi oni koji mogu da prikupe najviše lajkova. To dovodi svet u opasnu situaciju, zbog neodgovornih političara koji hoće da se dopadnu svom javnom mnjenju - dodao je Vučić.

Predsednik Vučić kaže da šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan spada u 10 najmoćnijih ljudi u svetu, i da sa njim razgovara bratskim jezikom.

- Dovoljno je da vidite sliku Beograda iz 2012. godine i iz 2026. godine, i da vidite šta je postignuto uz pomoć bratskih odnosa. Samo pokažite te dve slike, i ljudi će sve razumeti. A da ne govorim da imamo veoma duboku saradnju u raznim sferama, ne mogu uvek o svemu da govorim. Ima tu i vojne saradnje, transfera tehnologija, mnogo je duboka naša saradnja - kazao je Vučić.

Vučić je rekao da je sinoć pričao sa Antoniom Koštom, i da je to bio dobar razgovor.

- On zna da sam u Abu Dabiju, i rekao je da pozdravim prijatelja. Dakle, i naša bi pozicija bila teža da nemamo ovako poštovanog prijatelja kao što je šeik Muhamed bin Zajed al Nahjan - kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je otkrio i da se juče sastao i sa Donaldom Trampom Mlađim.

- I on i verenica su ustali od stola da se pozdravimo. Očekujem ih uskoro u Beogradu - kazao je Vučić.

Pitanja novinara

Izjava Teodorovića

Govoreći o tome da je akademik Teodorović roditelje dece koja su slavila Novu godinu nazvao varvarima Vučić kaže da je normalno da se slavi srpska Nova godina.

Vučić ističe da Teodorović najviše time govori o sebi.

- I vidim da postoji neki novi trend kod blokadera, da hoće da nam zabrane Božić, slave, pesme... Nekada je UDBA, rekao mi je jedan prijatelj, pratila one koji su slavili Srpsku novu godinu. Njima smetaju naše pesme. To nije pitanje da li su partizanske ili četničke. Oj vojvodo Sinđeliću je narodna pesma, nema veze sa četnicima ili partizanima - naglasio je Vučić i dodao da im smeta sve što je srpsko.

Napad na Anu Bekutu

Vučić je rekao da su ga probudili oko 3 ujutru da ga obaveste šta se desilo u Čačku.

- Zvao sam je, zahvalio sam joj se na hrabrosti, načinu na koji je pružila otpor divljacima - kazao je Vučić.

Kaže da sada traže opravdanje, pa kažu da su pare za koncert trebali da daju za bolesnu decu.

- E sada ćemo da napravimo da ceo narod vidi koliko blokaderi daju za bolesnu decu, a koliko država daje i za inovativne lekove i za bolesnu decu. Oni se pitaju koliko nešto košta! Ne smeta im kada oni dovode pevače u Niš koji im odgovaraju, a sramota ih je Ane Bekute. Gađaju je grudvama i ledenicama! Zamislite kako bi izgledalo da dođu sutra na vlast. Šta bi radili, silovali žene, vodili decu u janjičare? Došla žena da peva, a oni je gađaju ledenicama - istakao je Vučić.

Kod blokadera postoji samo bolesna patološka mržnja.

- Očekujem da večeras dobijem izveštaj policije da li su ti huligani uhapšeni ili ne. Ovo je ja mislim veliko upozorenje građanima Srbije. Ako to danas rade, dragi Čačani, Beograđani, Novosađani, svi ostali, šta bi radili da dođu na vlast. Jahali bi popove i silovali žene, i ne šalim se kad to kažem. Ako ovo rade za Novu godinu, vi vidite da imate posla sa ljudima koji nisu baš u vinklu. I to je sve proizvod patološke mržnje koje su neke medijske platforme proizvodile i pumpale godinu dana - rekao je predsednik Vučić.

Vučić je upitao da li toliko imaju mržnje u sebi da idu da povrede jednu ženu, baku i legendu.

- Imate li išta ljudsko u sebi. Niste vi gladni, već besni. Pogledajte kako su odeveni, tamo nema nijednog siromaha. Imaju jedan poseban pik na žene! Vole da se istresaju na ženama i da ih tuku. Žene su im postale glavna meta svakog napada. Valjda im je to najlakše. Žena je stajala i stajala, nije htela da prekine koncert, zato što neće pred divljacima da se sklanja. Oni ne razumeju da je Srbija ustala i da neće da trpi taj teror. Da neće da trpi one koji će da jašu sveštenike i siluju žene - rekao je Vučić.

Vučić je zapitao kako bi reagovali na čoveka koji ledenicom gađa psa na ulici, a ne jednu legendu i ženu.

- Pitaju me ljudi što policija nije spremna. Pa niko nije spreman, niko nije očekivao da postoji neko toliko nenormalan. Ona se zahvalila na pozivu. Šokiran sam bio, nisam mogao da verujem. To nije Srbija pristojnih ljudi, to je Srbija monstruma koji hoće da unište sve vrednosti. Nećemo im dati da unište Srbiju! To su tamo bili stalni učesnici blokaderskih protesta. To nisu neki ubačeni, već stalni učesnici. Pre toga su ti ludaci idu pred političku stranku da protestuju. Vi vidite da sa njima nešto nije u redu. To se nikada u Srbiji nije događalo. To je nešto što moramo da pobedimo, i moramo da shvatimo kakav je nivo zla sa kojim se suočavamo - naglasio je Vučić.

Autor: Pink.rs