Skandal nad skandalima: Gruhonjić svoju decu šalje iz Srbije, a tuđu gura na ulice i rušenje države (VIDEO)

Dinko Gruhonjić, ideolog blokada i jedan od najglasnijih promotera protesta ponovo je izazvao buru u javnosti, ovoga puta priznanjem koje je mnoge ostavilo bez reči. Dok javno huška mlade da "menjaju sistem", učestvuju u blokadama i političkim obračunima sa državom, svoju decu šalje daleko od Srbije.



Naime, u jednom javnom nastupu Gruhonjić je bez zadrške izjavio:

- Naš sin ne živi u Srbiji, a uskoro i naša ćerka neće živeti u Srbiji - kazao je on.

Ova rečenica ogolila je dvostruke standarde blokaderske elite. Dok tuđu decu guraju u prve redove protesta, sopstvenu sklanjaju iz zemlje.

Gruhonjić je i ranije privlačio pažnju javnosti kontroverznim izjavama o Srbiji, Republici Srpskoj i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, koje su u najmanju ruku uvredljive, provokativne i duboko antisrpske, te je i ovoga puta nastavio u istom maniru.

Umesto dijaloga i smirivanja tenzija, njegove poruke dodatno podgrevaju podele i destabilizuju društvenu atmosferu.

Ovakvo ponašanje još jednom pokazuje suštinu blokaderske politike, a građani sada sve jasnije vide ko zaista veruje u budućnost Srbije, a ko je koristi isključivo kao političku pozornicu.

Podsetimo, predvodnik novosadskih blokadera Dinko Gruhonjić uputio je otvorene pretnje našoj državi, gostujući u islamističkom glasilu "Slobodna Bosna", gde je izneo zapaljive poruke na račun vlasti u Srbiji.

