DINKOVA EKIPA PROTIV SRPSKE CRKVE! Manji broj građana pišti i viče po Novom Sadu

Manji broj pristalica Dinka Gruhonjića i zboraša iz Novog Sada upravo protestuje protiv izgradnje nove crkve na Limanu

Dinko Gruhonjić, čovek za koga je Srebrenica genocid, a takozvano Kosovo nezavisno, i koji se lično poredio sa ustašlim zločincem Dinkom Šakićem, koji je poznat po klanju Srba, organizovao je još jedno maltretiranje građana Novog Sada.

U pitanju je izgradnja nove crkve na Limanu, pa tako onaj kome smeta sve što je srpsko pod izgovorom da je bolje da tu stoji livada sada pod plaštom "zabrinutih građana" šeta, pišti i nosi profesionalno napravljene transparente.

Takođe, saobraćaj je bio blokiran tokom ove antisrpske šetnje.