'KATEGORIČKI IZJAVLJUJEM - NISAM KRIV' Ministar Selaković na suđenju za Generalštab odbio da se pozove na imunitet

Ministar kulture Nikola Selaković negirao je danas na početku suđenja krivicu za zloupotrebe položaja u vezi sa skidanjem oznake kulturnog dobra vezano za zgradu Generalštaba, za šta ga tereti optuzni predlog Javnog tužilaštva za organizovani kriminal.

"Jezički i gramatički razumeo sam optužnicu, ali sadržinski mi nije jasno šta sam zgresio. Ja sam pravnik, poznata su mi bića krivičnih dela i ne vidim šta sam zgrešio. Kategorički izjavljujem, nisam kriv", rekao je danas ministar Selakovic.

Navode optužnice negirali su i ostali okrivljeni, a ministar kulture na pocetku suđenja, na pitanje sudije izjavio je i da ne želi da se pozove imunitet.

Međutim, kako je sudija naveo, sud će po službenoj dužnosti poslati dopis Vladi Srbije, kako bi se izjasnila da li ona želi da postavi imunitet Selakoviću, na šta po Ustavu ima pravo.

U sudu je pročitana optužnica i u toku su uvodna uzlaganja tužilaštva i odbrane.

Ispred Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici u Beogradu, gde se održava suđenje za slučaj Generalštab, blokaderi uveliko prave haos.

Njih nekoliko desetina, predvođeni liderom Demokratske stranke Srđanom Milivojevićem, blokiraju ovu prometnu ulicu koja povezuje mnoge delove grada i po ko zna koji put maltretiraju građane.

Autor: D.Bošković