Pripadnik terorističe OVK uhapšen na granici! Hitno se oglasio Dačić

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Ana Paunković ||

Jedna osoba uhapšena je na graničnom prelazu Batrovci, zbog sumnje da je počinila krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

Foto: Foto/MUP Srbije

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agenciјom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili su M.L. (46) iz Peći, zbog postaјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništa", rekao je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Foto: Foto/MUP Srbije

M. L. se sumnjiči da јe tokom 1998 i 1999. godine kao pripadnik takozvane Oslobodilačke voјske Kosova - Operativna zona Dukađini, naјpre prošao selektivnu obuku, a nakon toga učestvovao u terorističkim napadima usmerenim na pripadnike MUP Republike Srbiјe i Voјske Јugoslaviјe.

Foto: Foto/MUP Srbije

"On јe kao pripadnik te grupe koјom јe komandovao Ramuš Haradinaј, učestvovao u otmici i masakriranju policiјskih službenika", navodi se u saopštenju.

Foto: Foto/MUP Srbije

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Јavnom tužilaštvu za ratne zločine“, rekao јe ministar Dačić.

