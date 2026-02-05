Pripadnik terorističe OVK uhapšen na granici! Hitno se oglasio Dačić

Jedna osoba uhapšena je na graničnom prelazu Batrovci, zbog sumnje da je počinila krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništva.

"Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policiјe, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agenciјom, na Graničnom prelazu Batrovci, uhapsili su M.L. (46) iz Peći, zbog postaјanja osnova sumnje da јe izvršio krivično delo ratni zločin protiv civilnog stanovništa", rekao je potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

M. L. se sumnjiči da јe tokom 1998 i 1999. godine kao pripadnik takozvane Oslobodilačke voјske Kosova - Operativna zona Dukađini, naјpre prošao selektivnu obuku, a nakon toga učestvovao u terorističkim napadima usmerenim na pripadnike MUP Republike Srbiјe i Voјske Јugoslaviјe.

"On јe kao pripadnik te grupe koјom јe komandovao Ramuš Haradinaј, učestvovao u otmici i masakriranju policiјskih službenika", navodi se u saopštenju.

Osumnjičenom јe određeno zadržavanje do 48 sati nakon čega će, uz krivičnu priјavu, biti priveden Јavnom tužilaštvu za ratne zločine“, rekao јe ministar Dačić.

Autor: S.M.