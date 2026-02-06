AKTUELNO

VUČIĆ O PROCESU PROTIV SELAKOVIĆA: Niko nema pojma za šta je optužen, pravili su taj slučaj želeći da optuže mene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoreći o procesu i napadima na ministra kulture Nikolu Selakovića, kaže da kada god bi pitao nekoga za šta je optužen, niko ne zna da mu kaže.

- Kao što ja nemam pojma, niko nema pojma. Pravili su taj slučaj želeći da optuže mene, i ja ih i dalje molim da to urade, istog sekunda ću pomilovati sve do sada optužene, neću se pozvati na imunitet, i biću spreman da prihvatim svaku kaznu za težak zločin koji sam počinio. Taj zločin je to što sam hteo da se jedno ruglo, koje će jednog dana nekoga koštati života, da sklonimo i da napravimo nešto što bi bila velika atrakcija, investicija od 700 miliona - rekao je Vučić nakon ceremonije otvaranja rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac" i dodao:

- Ogromnu vrednost bismo dobili, zaposlili naše ljude, imali bismo muzej žrtava, koji nemamo. Mogli bismo da pokažemo na simbolični način da želimo novu eru u odnosima sa SAD. Neki ljudi su to prokockali. Naravno, Nikola Selaković nije kriv ni za šta, to je bila najplemenitija namera. Ali su interesantni ovi koji su to prijavljivali, i oni su sa pravom mene prijavile. Ja sam rekao da su neradnice, lenje i da primaju velike plate za nerad, ja sve prihvatam da sam tako rekao.

