Požurite sa optužnicom, neću se pozvati na imunitet: Vučić o hajci koja se vodi protiv Selakovića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je optužnicu koja je podignuta protiv ministra Nikole Selakovića. Kako je predsednik otkrio nakon ceremonije otvaranja rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac", Vučić je konstatovao da niko ne zna za šta je tačno ministar optužen.

- Da vas sve pitam, za šta je optužen Nikola Selaković, niko nema pojma. Pravili su taj slučaj, želeći da optuže mene. Ja ih molim, ponovo ih molim da podignu optužnicu, neću se pozvati na imunitet. Težak zločin je što sam hteo jedno ruglo, zbog kog će da strada neko u Beogradu, da napravim nešto što bi bila velika atrakcija. Investija od 700 miliona, ogromnu bi vrednost dobili, zaposlili bi naše ljude, imali bismo Muzej žrtava, hteli smo da otvorimo novu eru sa Amerikancima. Nikola Selaković nije ni za šta kriv - kazao je Vučić.

Autor: D.Bošković