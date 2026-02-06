AKTUELNO

Politika

Požurite sa optužnicom, neću se pozvati na imunitet: Vučić o hajci koja se vodi protiv Selakovića

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Amir Hamzagić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je optužnicu koja je podignuta protiv ministra Nikole Selakovića. Kako je predsednik otkrio nakon ceremonije otvaranja rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac", Vučić je konstatovao da niko ne zna za šta je tačno ministar optužen.

- Da vas sve pitam, za šta je optužen Nikola Selaković, niko nema pojma. Pravili su taj slučaj, želeći da optuže mene. Ja ih molim, ponovo ih molim da podignu optužnicu, neću se pozvati na imunitet. Težak zločin je što sam hteo jedno ruglo, zbog kog će da strada neko u Beogradu, da napravim nešto što bi bila velika atrakcija. Investija od 700 miliona, ogromnu bi vrednost dobili, zaposlili bi naše ljude, imali bismo Muzej žrtava, hteli smo da otvorimo novu eru sa Amerikancima. Nikola Selaković nije ni za šta kriv - kazao je Vučić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! ULOŽENO TRI MILIONA EVRA! Predsednik Vučić obišao rekonstruisanu gimnaziju u Mladenovcu: Pokazali smo se kao ozbiljna drža

Politika

Vučić danas na ceremoniji otvaranja rekonstruisane 'Gimnazije Mladenovac'

Politika

'MINISTAR NIJE UZEO NI DINARA' Vučić: Optužni predlog protiv Selakovića sramotan i bedan

Politika

'RASTURIĆU KRIMINALNU BANDU KOJA JE MISLILA DA UNIŠTI SRBIJU' Predsednik Vučić zagrmeo: I nikada se neću pozvati na imunitet i pobediću (VIDEO)

Politika

Vučić o napadu na Bekutu u Čačku: Ti divljaci imaju poseban pik na žene

Politika

PREDSEDNIK VUČIĆ O NAPADAČU NA MINISTRA SELAKOVIĆA: Biće uhapšen danas, našli smo ga na snimku