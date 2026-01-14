AKTUELNO

Politika

Vučić o napadu na Bekutu u Čačku: Ti divljaci imaju poseban pik na žene

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je besraman blokaderski napad na Anu Bekutu.

O napadu na Anu Bekutu, Vučić je rekao da nije mogao da veruje.

- Probudili su me u 3 i 15 ujutru da me obaveste šta se desilo. Pozvao sam je i pričao sa njom, pružio joj podršku i zahvalio se na hrabrosti koju jedna časna žena može da pokaže. Načinu na koji je pružila otpor divljacima. Divljaci je blaga reč za one koji su to uradili - naglasio je predsednik.

Kaže da sada traže opravdanje, pa kažu da su pare za koncert trebali da daju za bolesnu decu.

pročitajte još

UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Vučić otkrio o čemu je pričao sa šeikom Muhamedom bin Zajedom al Nahjanom: Verujem da smo obavili važne stvari za našu zem

- E sada ćemo da napravimo da ceo narod vidi koliko blokaderi daju za bolesnu decu, a koliko država daje i za inovativne lekove i za bolesnu decu. Oni se pitaju koliko nešto košta! Ne smeta im kada oni dovode pevače u Niš koji im odgovaraju, a sramota ih je Ane Bekute. Gađaju je grudvama i ledenicama! Zamislite kako bi izgledalo da dođu sutra na vlast. Šta bi radili, silovali žene, vodili decu u janjičare? Došla žena da peva, a oni je gađaju ledenicama - istakao je Vučić i dodao:

- Kod blokadera postoji samo bolesna patološka mržnja.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Ana Bekuta

#Napad

#Čačak

POVEZANE VESTI

Politika

Brnabić osudila nasilje blokadera koji su gađali ledenicama Bekutu na koncertu u Čačku

Politika

Dačić za Pink: Identifikovano 11 osoba koje su gađale Anu Bekutu u Čačku

Politika

'ZAR TAKVI DA NAM VODE ZEMLJU?' Vučić o pretnjama Aleksandra Dikića

Politika

VUČIĆ O PRETNJAMA KOJE MU STIŽU: Najviše na svetu volim Srbiju, ovde ostajem

Politika

'IMAJU NEKU POSEBNU PATOLOŠKU MRŽNJU PREMA ŽENAMA!' Vučić o nasilju blokadera ispred Skupštine: Žene su naše blago, žene su sačuvale Srbiju

Politika

'JA BLOKADERIMA DA VREĐAM PORODICE, UNIŠTAVAM ŽIVOTE, NE PADA MI NA PAMET!' Vučić o napadu Dijane Hrke: Pobeđivaću ih politički - radom, marljivošću i