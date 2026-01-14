Vučić o napadu na Bekutu u Čačku: Ti divljaci imaju poseban pik na žene

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je besraman blokaderski napad na Anu Bekutu.

O napadu na Anu Bekutu, Vučić je rekao da nije mogao da veruje.

- Probudili su me u 3 i 15 ujutru da me obaveste šta se desilo. Pozvao sam je i pričao sa njom, pružio joj podršku i zahvalio se na hrabrosti koju jedna časna žena može da pokaže. Načinu na koji je pružila otpor divljacima. Divljaci je blaga reč za one koji su to uradili - naglasio je predsednik.

Kaže da sada traže opravdanje, pa kažu da su pare za koncert trebali da daju za bolesnu decu.

- E sada ćemo da napravimo da ceo narod vidi koliko blokaderi daju za bolesnu decu, a koliko država daje i za inovativne lekove i za bolesnu decu. Oni se pitaju koliko nešto košta! Ne smeta im kada oni dovode pevače u Niš koji im odgovaraju, a sramota ih je Ane Bekute. Gađaju je grudvama i ledenicama! Zamislite kako bi izgledalo da dođu sutra na vlast. Šta bi radili, silovali žene, vodili decu u janjičare? Došla žena da peva, a oni je gađaju ledenicama - istakao je Vučić i dodao:

- Kod blokadera postoji samo bolesna patološka mržnja.

Autor: A.A.