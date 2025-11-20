'JA BLOKADERIMA DA VREĐAM PORODICE, UNIŠTAVAM ŽIVOTE, NE PADA MI NA PAMET!' Vučić o napadu Dijane Hrke: Pobeđivaću ih politički - radom, marljivošću i rezultatima (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić se osvrnuo na napad Dijane Hrke, koja je pominjala njegovu pokojnu suprugu Kseniju Vučić i sina Danila.

Predsednik Vučić je rekao da mu ne pada na pamet da blokaderima vređa porodice i uništava živote, već da će ih pobeđivati politički - radom, marljivošću i rezultatima.

"Da odgovaram gospođi Hrki, kada pričate o preminulim osobama, kada pričate o nečijoj deci, stvarno ne mogu. Ja da odgovaram na isti način, iako sam, da budem iskren, bio šokiran onim što sam čuo, ne mogu. Nije to ona, to su oni. Oni su, i nju i mnoge druge ljude, doveli u tu atmosferu u kojoj sve što kažeš protiv bilo koga iz porodice Vučić je dozvoljeno. I oni jednostavno ne mogu da razumeju da postoje ljudi koji su drugačiji. Oni ne mogu da razumeju da neko živi za istoriju, a ne za dnevne prljavštine", naveo je predsednik Vučić i dodao:

"Ja blokaderima da vređam porodice, uništavam živote ne pada mi na pamet. Ja ću da ih pobeđujem politički. Ja ću da ih pobeđujem radom, marljivošću i dobrim rezultatima".

