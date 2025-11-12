VUČIĆ SE OBRATIO POROVODOM HOSPITALIZACIJE DIJANE HRKE: Od izuzetnog značaja je što je dobila terapiju, sada se vratila na isto mesto

Vučić se obraća povodom dobrovoljnog odlaska Dijane Hrke u privatnu bolnicu.

Podsetmio, Dijana Hrka je večeras dobrovoljno otišla u privatnu bolnicu na Novom Beogradu, gde su lekari konstatovali da je u teškom zdravstvenom stanju.

"Ja mislim da je to važno, od izuzetnog značaja za njeno zdravlje. Koliko sam razumeo, u ovom trenutku ponovo napušta bolnicu i vraća se na isto mesto. Od presudnog značaja je što je dobila terapiju".

"Moje molbe će ići gospođi Hrki svakog dana da prestane sa ugrožavanjem svog zdravlja. Njeno zdravlje i njeno telo je dobilo priliku za nastavak životu i oporavak. U ovom teškim uslovima, to je lepa vest za sve građane".

O tome što N1 i Nova S nisu izvestili da je Dijana Hrka prevezena u bolnicu:

"Oko N1 i Nove S ne mislim da je bilo ko iznenađen. Imaju agendu, a to nije agenda istine, već agenda rušenja države. Sve poruke su im bile morbidne. Ne znam da li sam razumeo, ali i gospođa Kandić je racionalno reagovala. N1 i Nova S će prljavu kampanju da nastave. Što se RTS tiče, još pre dve i po godine sam govorio da posle Ribnikara prave malo ozbiljnije, ali još opasnije vesti od N1 i Nove S. Rano ustajem, uvek pre 5 ujutru pa pogledam vesti na RTS - stvarno sam video da su gori nego N1. Nisam znao da ih uređuje čovek koji želi da svi poumiremo, i naša deca. Laž je postala matrica profesionalizma, to je fensi, urbano".

"Osećam se bolje jer znam da je gospođa Hrka dobila odličnu terapiju. Ovo je odgovorno ponašanje gospođe Hrke".

"Nama ostaje pitanje, čime se mi bavimo. Ja sam sutra u Parizu sa predsednikom Makronom. Moramo da rešavamo pitanje NIS, putanje gasa, mnoga druga pitanja, a mi se bavimo što neko iznutra pokušava, uz pomoć spolja, da nam sruši državu. Znate li koliko sam brinuo za svako dete, one studente koje su nazivali ćacijima. Neka ih je noćilo 70, nekada 50, a jednom i devet, kada je bila velika kiša. Nisam mogao da spavam, tri puta sam išao da vidim da li su pokriveni, da li im propuštaju šatorska krila. Zato što je neko želeo da sprovede obojenu revoluciju".

O optužbama da je Vučić "kriv" što je Dijana Hrka otišla u bolnicu da spasi život, dok je neki tviteraši napadaju.

"Ne znam šta ko piše po društvenim mrežama... Moram detaljno da se spremim za tet-a-tet razgovor sa Makronom".

"Nisam zainteresovan za društvene mreže, jer tamo gde politiku vode društvene mreže i relativno anonimni ljudi, ta država je osuđena na propast".

"Oni znaju da je Generalštab loš projekat iako ništa o tom projektu ne znaju, kao što im je loš bio i onaj most. Oni će uvek da govore isto bez obzira šta se dešavalo u državi. Ja sam im na mnogo načina problem, znam da ne mogu da doprinesu Srbiji, a ja ne mogu da se pravim da to ne znam i da ih tetošim i mazim po glavi. Oni će uvek biti isti. Oni bi da odlučuju o svemu, a da ni za šta ne budu krivi. Pogledajte Partizan i Zvezdu, ne bi postojali da im država ne daje, a niko neće to da kaže".

"Imali su straže oko mosta, neko je to plaćao. Odakle tolike pare? Sve u kešu. Preko 19 of šor računa i tako dok ne završi na Starom tramvajskom mostu".

"Mržnja je snažnije osećanje od ljubavi, ali ljubav na kraju pobeđuje".

Na kraju, govoreći o Dijani Hrki, rekao je: "Laknulo mi je".

"U narednih nekoliko dana imaćemo rešenje za NIS i time uspostavljamo punu stabilnost u zemlji".

Autor: D.Bošković