'ZAR TAKVI DA NAM VODE ZEMLJU?' Vučić o pretnjama Aleksandra Dikića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji HitTvit prokomentarisao je pretnje Aleksandra Dikića.
Podseća da je voditelj KTV Aleksandar Dikić rekao da će on (Vučić) biti streljan sa povezom, a da će oni koji ga izdaju biti streljani bez poveza.
- Svako ko je normalan ne može da pita u čemu je njegov problem i da li je moguće da je takav zlikovac! Oni su hteli da kažu da je on žrtva i počela je hajka ili hajp da su ugroženi - rekoa je Vučić.
Pita da li takvi treba da nam vode zemlju.
- Oni slažu celu Srbiju za slučaj u Valjevu o dečaku koji ne postoji, a nikada nisu ni rekli "izvini" - rekao je Vučić.
