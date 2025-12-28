AKTUELNO

Politika

'ZAR TAKVI DA NAM VODE ZEMLJU?' Vučić o pretnjama Aleksandra Dikića

Izvor: Pink,rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji HitTvit prokomentarisao je pretnje Aleksandra Dikića.

Podseća da je voditelj KTV Aleksandar Dikić rekao da će on (Vučić) biti streljan sa povezom, a da će oni koji ga izdaju biti streljani bez poveza.

- Svako ko je normalan ne može da pita u čemu je njegov problem i da li je moguće da je takav zlikovac! Oni su hteli da kažu da je on žrtva i počela je hajka ili hajp da su ugroženi - rekoa je Vučić.

Pita da li takvi treba da nam vode zemlju.

- Oni slažu celu Srbiju za slučaj u Valjevu o dečaku koji ne postoji, a nikada nisu ni rekli "izvini" - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'ZNAJU KAKVI SU PREVARANTI' Vučić: Jovo Bakić i Milo Lompar se lepo druže, politiku nemaju

Politika

Vučić o pretnjama: Dođite, streljajte, jer drugačije da pobedite u Srbiji nećete!

Politika

'VAŽNO JE DA LJUDI VIDE SA KIM IMAMO POSLA' Vučić o hapšenju Bačulova: Da su mu pronašli otrov kome bih objasnio da mu ja to nisam uradio?

Politika

VUČIĆ O PRETNJAMA MUNIRE SUBAŠIĆ: Izrazio sam saučešće, težu reč za majku koja je doživela takav gubitak da izgovorim neću

Politika

VUČIĆ O PRODAJI SBB-a: Dok su vodili mlade ljude na proteste, Šolak se obogatio za milijardu i po evra!

Politika

'NEMOJTE DA MISLITE DA ZNATE BOLJE ČIJI JE GRENLAND' Vučić o naoružavanju Prištine: Oni koji su stvorili tu nakaznu tvorevinu će uvek da im pomažu