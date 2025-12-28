'ZAR TAKVI DA NAM VODE ZEMLJU?' Vučić o pretnjama Aleksandra Dikića

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u emisiji HitTvit prokomentarisao je pretnje Aleksandra Dikića.

Podseća da je voditelj KTV Aleksandar Dikić rekao da će on (Vučić) biti streljan sa povezom, a da će oni koji ga izdaju biti streljani bez poveza.

- Svako ko je normalan ne može da pita u čemu je njegov problem i da li je moguće da je takav zlikovac! Oni su hteli da kažu da je on žrtva i počela je hajka ili hajp da su ugroženi - rekoa je Vučić.

Pita da li takvi treba da nam vode zemlju.

- Oni slažu celu Srbiju za slučaj u Valjevu o dečaku koji ne postoji, a nikada nisu ni rekli "izvini" - rekao je Vučić.

Autor: D.Bošković