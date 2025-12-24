'NEMOJTE DA MISLITE DA ZNATE BOLJE ČIJI JE GRENLAND' Vučić o naoružavanju Prištine: Oni koji su stvorili tu nakaznu tvorevinu će uvek da im pomažu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je to što Kosovske bezbednosne snage (KBS) kupuju protivtenkovske opremu iz Nemačke.

Kako je rekao, oni koji su stvorili tu nakaznu tvorevinu će uvek da im pomažu i dodao da moramo da radimo sve što možemo da zaštitimo svoju zemlju.

- Neka kupuju, oni rade svoj posao, oni koji su stvorili tu nakaznu tvorevinu će uvek da im pomažu i nema tu velike filozofije. Moramo da radimo sve što možemo da zaštitimo svoju zemlju i da se borimo za svoju zemlju - poručio je Vučić.

Potom je spomenuo Grenland.

- Neću da pričam čak ni o njihovim principima kako se štiti teritorijalni integritet Grenlanda. Nemojte da mislite da znate bolje čiji je Grenland nego ja, i suština je u nečem drugom, tamo živi 50.000 ljudi, ali će da štite taj teritorijalni integritet. A Srbima su govorili, pa to što vas je 300.000 na Kosovu, nije dovoljno, pa zato nema potrebe da se čuva teritorijalni integritet Srbije. Birali su argument kade im je koji odgovarao, samo se povelje Ujedinjenih nacija nisu držali - naveo je Vučić.

"Ne preostaje nam ništa drugo nego da se držimo povelje UN"

Dodao je da nama "ne preostaje ništa drugo nego da se čuvamo".

- Da se držimo povelje Ujedinjenih nacija, da je čuvamo, štitimo, rezoluciju 1244 i da vodimo računa, da gledamo šta se zbiva oko nas i da uvek budemo dovoljno snažni da predstavljamo odvraćajući faktor - zaključio je Vučić

Autor: Iva Besarabić