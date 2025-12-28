AKTUELNO

Politika

VUČIĆ O PRETNJAMA KOJE MU STIŽU: Najviše na svetu volim Srbiju, ovde ostajem

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji HitTvit prokomentarisao je pretnje koje su mu upućene.

Vučić kaže da se broj glasova u prvom krugu koji je on dobio neće ponoviti u narednih 50 godina.

- Nikada nisam bio zabrinut za sebe, ali jesam za svoju decu. Znam da ljudi koji svakog dana prete ubistvima ne bi imali milosti. Ja nikada nigde neću da idem, niti sam išao, niti ću ići. Nemam imovinu i novac u inostranstvu, najviše na svetu volim Srbiju. Ovde sam bio i ovde ću da ostanem - kazao je Vučić.

Autor: D.Bošković

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'ZAR TAKVI DA NAM VODE ZEMLJU?' Vučić o pretnjama Aleksandra Dikića

Politika

'BLOKADERI SU DANAS KORISTILI STOLOVE SA DELOVODNIM BROJEVIMA' Vučić: Oni troše naše stolove da bi prikupljali potpise za svoju partiju

Politika

'ZNAJU KAKVI SU PREVARANTI' Vučić: Jovo Bakić i Milo Lompar se lepo druže, politiku nemaju

Politika

Ministar Dačić o pretnjama Ani Brnabić: Evo šta je poručio

Politika

VUČIĆ O PRODAJI SBB-a: Dok su vodili mlade ljude na proteste, Šolak se obogatio za milijardu i po evra!

Politika

Vučić o pretnjama: Dođite, streljajte, jer drugačije da pobedite u Srbiji nećete!