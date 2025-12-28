VUČIĆ O PRETNJAMA KOJE MU STIŽU: Najviše na svetu volim Srbiju, ovde ostajem

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić gostujući u emisiji HitTvit prokomentarisao je pretnje koje su mu upućene.

Vučić kaže da se broj glasova u prvom krugu koji je on dobio neće ponoviti u narednih 50 godina.

- Nikada nisam bio zabrinut za sebe, ali jesam za svoju decu. Znam da ljudi koji svakog dana prete ubistvima ne bi imali milosti. Ja nikada nigde neću da idem, niti sam išao, niti ću ići. Nemam imovinu i novac u inostranstvu, najviše na svetu volim Srbiju. Ovde sam bio i ovde ću da ostanem - kazao je Vučić.

