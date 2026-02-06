UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! ULOŽENO TRI MILIONA EVRA! Predsednik Vučić obišao rekonstruisanu gimnaziju u Mladenovcu: Pokazali smo se kao ozbiljna država, važno je da brinemo o ljudima i DECI

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja rekonstruisane "Gimnazije Mladenovac".

Veliki broj građana okupio se ispred Gimnazije u Mladenovcu, gde je sačekao predsednika Vučića koji im se obratio.

- Uložili smo skoro 3 miliona evra, zahvalan sam gradu i našim nemačkim partnerima. To pokazuje koliko je važno da brinemo o ljudima, deci, i da rešavamo probleme. Ovo moramo da radimo i u drugim mestima, i Međulužje i Vlaški dom moraju da dobiju isti tretman. Najvažnije je da dovedemo investitora i izgradimo auto-put od Malog Požarevca do Mladenovca, pa dalje do Aranđelovca. Kada se put izgradi, ljudi će želeti da dolaze u Mladenovac i biće im mnogo lakše. Kada ovako nabrojim, to sve izgleda jednostavno, ali u pitanju su milijarde evra - rekao je Vučić i dodao:

- Pokazali smo se kao ozbiljna država i nastavićemo to da radimo, iako smo izdržali neviđeni teror. Kada se Srbija bori za sebe i kada čuva svoju nezavisnost uvek će pokušati da je slome, a mi moramo da čuvamo svoju zemlju i uz vašu podršku ništa nije nemoguće. Beskrajno volim ovaj kraj i lično ću se potruditi oko svega, kako bi se ispunile i vaše želje, ali i potrebe mladih ljudi. Hvala vam na velikoj ljubavi i hvala vam što ne mrzite one koji ne osećaju ljubav prema nama, jer su i oni naša braća. Shvatiće to, jer mržnja uništava one koji je pokazuju, a ne one prema kojima je uperena. hvala vam još jednom na podršci, živeo Mladenovac i živela Srbija - rekao je Vučić okupljenim građanima.

Vučić je potom krenuo u obilazak zgrade, sa nemačkom ambasadorkom Anke Konrad.

U razgovoru sa ambasadorkom, naglasio je da je važno brinuti o široj ekonomskoj slici, o BDP-u i drugim pokazateljima, ali je istakao da se mora voditi računa i o svakom čoveku i potrebama na "mikro" nivou.

- Ovo sve baš lepo izgleda, stolice su udobnije nego u moje vreme. Pogledajte i table... Ja ne mogu da živim bez tabli, u svakoj prostoriji imam po jednu. Koliko ima đaka u školi? - pitao je Vučić i saznao da škola ima 600 đaka.

Rekao je da smo uvek brinuli o svim projektima, i da iako ima mnogo troškova oko Ekspa, razni projekti su spremni.

- Darko videli ste sa KFV-om, oni još 60 škola gledaju, tako da pripremajte dokumentaciju. Pošaljite Nemcima da tačno znaju, da vide kako i šta - rekao je Vučić ministru Glišiću.

Kazao je u razgovoru sa novinarima da je za nas najveći problem to što kada nešto izgradimo i napravimo, često se ljudi ponašaju kao da održavanje nije ni potrebno.

- Sada već dajemo 450 miliona evra dajemo svake godine samo na održavanje auto-puteva. Zato i imamo dobro stanje auto-puteva. Da to ne radimo, propalo bi. Morate da ulažete stalno, i kada pravite rekonstrukciju, onda je bolje da pravite velike rekonstrukcije, umesto manjih, koje onda morate češće da radite. Videli ste i sami u kakvom je stanju bilo. Takvih škola imamo na stotine u Srbiji. Stotine smo obnovili, i još stotine moramo da renoviramo. Ali, moramo da brinemo i da izdvajamo više novca za održavanje. Kada ovo završimo, mi to nemamo sledeće godine u budžetu, ali lokalna samouprava mora da brine o tome i da finansira održavanje škola, sala, hala - rekao je Vučić.

Obraćanje predsednika i ambasadorke Anke Konrad

Nemačka ambasadorka je rekla da je srećna što je nemačka razvojna banka KfV pomogla u rekonstrukciji, i da su radovi bili obimni.

- Obnova Gimnazije Mladenovac deo je obimnog programa nemačke razvojne banke u sanaciji javnih zgrada širom Srbije. Trenutno pripremamo sledeću fazu, i plan je da se u okviru ovog programa obnovi 60 škola širom Srbije. Većinu radova sprovode lokalne kompanije, a ključni aspekt programa u odživost i energetska efikasnost. Ova škola će trošiti upola manje energije nego pre rekonstrukcije - rekla je ona.

Kazala je da je Nemačka uz građane Srbije, i da će se zalagati i dalje za mir i prosperitet.

Predsednik Vučić je rekao da je mnogo srećan što je danas u Mladenovcu, i što otvara ovu školu.

- Ostala je još samo sportska sala, i to će uskoro krenuti sa radovima. Škola izgleda čisto i uredno, i mnogo sam srećan što smo uz podršku grada, države i nemačke KfV uspeli da uradimo veliku stvar za 603 dece u Mladenovcu. Uloženo je ukupno gotovo 3 miliona evra. Ono što bih ja želeo da kažem je da se nadam da ćemo dve stvari da promenimo. Kao što danas uspešno održavamo puteve i auto-puteve, i ulažemo stotine miliona evra u to, pošto nije samo suština u tome da nešto izgradite. Kada napravite novu kuću, mora neko da je održava, morate da menjate ono što se pokvari. Tako i u školama, škole moraju da se obnavljaju i rekonstruišu. Tako su nam i domovi kulture, kojih smo imali 4.000 nekada, danas ih imamo nekih sto koji mogu da budu u upotrebi. I druga stvar, srećan sam što će ova deca imati dobre uslove, što će imati trpezariju, internet odeljenja, kakva mnoga deca mogu i da sanjaju. Ali još mnogo važnije od toga, znam da imamo divno nastavno osoblje, ljude koji žele da se bore, želim samo da razmisle šta je to što moramo da promenimo u naučnim programima, da deci ponudimo drugačiju budućnost - rekao je Vučić.

Vučić ističe da ćemo za samo nekoliko meseci možda praviti robote u našoj zemlji, i dodaje da je jasno kakvi profili ljudi su nam potrebni u budućnosti.

Gimnazija u potpunosti rekonstruisana

Radovi na rekonstrukciji Gimnazije u Mladenovcu, koja je osnovana 1950. godine, počeli su 16. januara 2024. godine.

U Ministarstvu za javna ulaganja rekli su da je nova zgrada u kojoj se škola i danas nalazi podignuta 1966. godine, a da danas u školi radi 70 zaposlenih, i da školu pohađa 600 učenika.

Ukupna vrednost investicije je 325.065.239, 48 dinara, od čega je vrednost radova 272.817.734,64 dinara, od čega je Ministarstvo uložilo 194.119.657,92 dinara, dok je 78.698.076, 72 dinara izdvojio Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu.

Vrednost opreme, za koju je sredstva obezbedio Gradski sekretarijat za obrazovanje i dečju zaštitu je 52.247.504, 84 dinara.

Površina objekta pre rekonstrukcije i dogradnje iznosila je 2.071,65 metara kvadratnih, dok je sada 2.179,34 metara kvadratnih, a radovi su obuhvatili rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju celokupnog objekta uz dogradnju ulaznog učeničkog hola.

Dograđen je ulazni učenički hol od 108 kvadratnih metara neto površine, pošto su nedostajali prostori za okupljanje i druženje učenika, a hol predstavlja i toplu vezu objekta Gimnazije i fiskulturne sale.

Napravljene su i pristupne rampe za invalide, lift i toaleti.

Izgrađen je otvoreni amfiteatar površine približno 155 metara kvadratnih, a fasadni zidovi su termički izolovani, ugrađena je nova stolarija, zamenjen krov čime je urađena kompletna energetska sanacija objekta.

Sve instalacije u objektu su urađene, a obezbeđena je savremena klimatizacija objekta, što retko koji školski objekat poseduje.

Svi sanitarni čvorovi su potpuno adaptirani, zamenjene su podne obloge u učionicama, postavljeni su spušteni plafoni i novo osvetljenje.

Urađena je nova hidrantska mreža sa dizel agregatom, te su sprovedene sve protivpožarne mere u skladu sa propisima, a u neposrednoj blizini je izgrađena i trafostanica.

Takođe se radilo i na parternom uređenju oko samog objekta, pristupno dvorište za učenike i amfiteatar.

Autor: Iva Besarabić