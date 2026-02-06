SAZNAJEMO: Zakonsko razvlašćivanje Zagorke Dolovac ostavilo njene kandidate za VST bez podrške

Velika panika trese deo tužilaca koji slepo postupaju po nalozima vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac nakon što je zakonskim izmenama ostala bez niza ovlašćenja, a istovremeno i bez podrške tužilaca njenim kandidatima za novi saziv Visokog saveta tužilaštva na izborima koji moraju da se ponove po nalogu Ustavnog suda.

Naime, neposredno pred održavanje današnje sednice Visokog saveta tužilaštva (VST) koja je zakazana za 12 časova, kako nezvanično saznajemo, juče je održan sastanak u Trećem osnovnom javnom tužilaštvu kod šefice tog tužilaštva Ivane Stojiljković Pomoriški, kojem su prisustvovali predsednik Izborne komisije VST u ostavci Nebojša Popović, kandidat za člana VST iz reda javnih tužilaca viših tužilaštava Boris Majlat! Istovremeno je kandidat za člana VST za osnovna javna tužilaštva Jovana Komnenović bila na sastanku u VST sa predsednikom tog Saveta Brankom Stamenkovićem. Kako naš izvor iz pravosudja prenosi, na sastancima su preneti nalozi vrhovne tužiteljke Zagorke Dolovac:

1. Usvojiti ostavke pojedinih članova Izborne komisije (podsetimo, napravljen je presedan, predsednik Izborne komisije i još nekoliko članova je podnelo ostavke, zato sto se ne slažu sa odlukom Ustavmog suda koju su po zakonu dužni da poštuju i sprovode bez obzira na podnete ostavke koje nisu usvojene

2. Uputiti kolegijumima tužilaštava da predlažu nove članove za Izbornu komisiju i tako odlažu izbore

3. Preneta je odluka da Vrhovno javno tužilaštvo neće predlagati nikoga za Izbornu komisiju i na taj način neće biti ponavljanja izbora.

4. Sačekati 5. april da isteknu mandati u VST sadašnjim članovima iz reda tužilaca jednom za viša i dvojici za osnovna tužilaštva - jer će eliminacijom 2 tužioca sa osnovnog nivoa - koji se godinama protive načinu rada Dolovac, ona konačno preuzeti kontrolu u VST.



Naš izvor otriva da je cilj ove opstrukcije - da VST neće formirati komisiju za podelu 3. i 4. osnovnog javnog tužilaštva u skladu sa novim zakonima, kako bi Ivana Pomorški ostala šef 3. tužilaštva, jer podela neće biti sprovedena.



Takođe pojašnjava, da Dolovac sa njenim sastavom VST ulazi u 2027. godinu kada joj ističe 3. mandat, a pošto je svesna da podršku za 4. mandat neće dobiti napravljen je plan da se tužilaštvo uvede u vf stanje.



Naš sagovornik iz pravosuđa objašnjava da će Dolovac sa okrnjenim sastavom VST i bez sprovođenja odluka preko VST, pokušati da postavlja svoje odane vf kadrove mahom iz Vojvodine.



Najveći plen je, kako on tvrdi, JTOK čiji glavni tužillac Mladen Nenadić ide u penziju za manje od dve godine.



Međutim, kako upozorava, sve navedene radnje ulaze duboko u sferu zloupotrebe, a Dolovac istovremeno svoje lojalne tužioce izlaže i izvršenju krivičnog dela, kao što je na primer nesprovođenje odluke Ustavnog suda.

Takođe, izvor tvrdi i da Dolovac ima i političke kalkulacije i da ukoliko bi opozicija došla na vlast, ona bi mogla da dobije i 4. mandat ukoliko se pokaže u narednih godinu dana.

Autor: A.A.